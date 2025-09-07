Punjab

बाढ़ में जान-माल के रक्षक बने कैबिनेट मंत्री, सतलुज के किनारे पक्के करने के लिए आगे आकर संभाली कमान

Ajay Yadav7 September 2025 - 3:22 PM
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • मंत्री बाढ़ राहत की निगरानी कर रहे
  • लुधियाना में नया रिंग बांध बनाया गया
  • कमजोर बांधों को मजबूत किया जा रहा
  • बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजी गई
  • नदी किनारे टीमें चौकसी में तैनात

Punjab News : बाढ़ की मौजूदा स्थिति से निर्णायक और सक्रिय तरीके से निपटने के लिए पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और हरजोत सिंह बैंस अपने-अपने जिलों में खुद मोर्चा संभालकर धुसी बांधों को मजबूत करने के प्रयासों की अगुवाई कर रहे हैं, ताकि लोगों को बाढ़ के खतरे से सुरक्षित रखा जा सके.

लुधियाना जिले में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ससराली में एक अहम और प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट की सीधी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वे मौजूदा धुसी बांध से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बनाए जा रहे नए अस्थायी रिंग बांध के निर्माण की नजदीकी निगरानी कर रहे हैं. जिला प्रशासन की यह बड़ी पहल भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एन डी आर एफ) और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से की जा रही है, ताकि क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके.

अधिकारियों की टीम पिछले दो दिनों से मौके पर तैनात

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां की देखरेख में डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन और अधिकारियों की टीम जो पिछले दो दिनों से मौके पर तैनात है, द्वारा की जा रही है. डिप्टी कमिश्नर ने पुष्टि की कि मौजूदा धुसी बांध पूरी तरह मजबूत और सुरक्षित है तथा कहीं भी दरार पड़ने की कोई खबर नहीं है.

इसी तरह, रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब हलके में कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस व्यक्तिगत तौर पर सतलुज नदी के कमजोर बांधों को मजबूत करने की निगरानी कर रहे हैं. वे मौके पर इस स्वयं जाकर कमजोर स्थानों को जंबो बैगों से मजबूत करने और सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दे रहे हैं.

भाखड़ा डैम में पानी का स्तर 1679.05 फीट

एक अहम जानकारी साझा करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि भाखड़ा डैम में पानी का स्तर 1679.05 फीट से घटकर 1678.66 फीट हो गया है, जिससे काफी राहत मिली है, उन्होंने कहा कि मौसम विभाग के अनुमान कम बारिश की ओर संकेत कर रहे हैं, जिससे हालात और काबू में आने की उम्मीद है.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

गुरदासपुर में, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री व आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के साथ डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, उन्होंने शाहपुर जाजन पट्टी रामपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर जाने वाली ट्रॉलियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके बाद उन्होंने डेरा बाबा नानक क्षेत्र और श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया.

बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजी गई

प्रदेशवासियों की जान-माल की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने खन्ना से तीन ट्रक राशन और पशुओं का चारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए भेजा. सौंद ने कहा, “इस मुश्किल समय में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करना हमारा सबसे बड़ा फर्ज़ है.

इस दौरान जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने लहरागागा हलके के मकरौड़ साहिब समेत घग्गर नदी से सटे विभिन्न गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया, उन्होंने बताया कि नदी की निरंतर निगरानी के लिए 24 घंटे गश्त करने वाली टीमें तैनात की गई हैं और घग्गर नदी के किनारे बसे कस्बों और गांवों में पाँच राहत कैंप स्थापित किए गए हैं. सरकारी मशीनरी भी मंत्रियों के इन प्रयासों को और मजबूत करने में अहम योगदान दे रही है. डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया और एसएसपी रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना की अगुवाई में रूपनगर जिले में लगातार निगरानी जारी है.

