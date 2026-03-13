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भाजपा सरकार ने संप्रभुता से किया समझौता, देश को संकट में डाला- हरभजन सिंह ETO

Karan Panchal13 March 2026 - 6:45 PM
1 minute read
Strait Of Hormuz
भाजपा सरकार ने संप्रभुता से किया समझौता, देश को संकट में डाला- हरभजन सिंह ETO

Strait Of Hormuz : अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में पंजाब विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचाई है।

उन्होंने कहा कि जब पिछले वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने थे, तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने स्तर पर ही यह घोषणा कर दी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम हो गया है।

रूस से तेल खरीदने की अनुमति

उन्होंने आगे कहा कि अब जब अमेरिका और इज़राइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया, जिसके कारण तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो गई, तो अमेरिका ने भारत को रूस से 30 दिनों के लिए तेल खरीदने की अनुमति देने की बात कहकर हमारे देश की गणतांत्रिक गरिमा को ठेस पहुंचाई है।

भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति

उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से भारत को अंदर से कमजोर करने के लिए देश की बड़ी-बड़ी संस्थाओं को अपने पसंदीदा औद्योगिक घरानों को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हमारे संवैधानिक सिद्धांतों को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति ने पूरी दुनिया में भारत की एक अलग पहचान स्थापित की थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अमेरिका और इज़राइल के पक्ष में खड़े होकर भारतीय जनता के हितों को नुकसान पहुंचाया है।

तेल और गैस का संकट बड़ा

उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा हालात के कारण जहां तेल और गैस का संकट पैदा हो रहा है, वहीं सड़कों के निर्माण के लिए जरूरी लुक की भी कमी उत्पन्न हो गई है।

ये भी पढ़ें- Tateeree Song Controversy : सिंगर बादशाह की हरियाणा महिला आयोग में गैर-हाजिरी, कड़ी कार्रवाई की तैयारी

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Karan Panchal13 March 2026 - 6:45 PM
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