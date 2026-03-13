Haryanaमनोरंजन

Tateeree Song Controversy : सिंगर बादशाह की हरियाणा महिला आयोग में गैर-हाजिरी, कड़ी कार्रवाई की तैयारी

Karan Panchal13 March 2026 - 4:11 PM
1 minute read
Tateeree Song Controversy
Tateeree Song Controversy : सिंगर बादशाह की हरियाणा महिला आयोग में गैर-हाजिरी, कड़ी कार्रवाई की तैयारी

Tateeree Song Controversy : टटीरी सॉन्ग को लेकर रैपर-सिंगर बादशाह की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आज हरियाणा महिला आयोग में बादशाह को पेश होना था, लेकिन किन्ही कारणों से वे पेश नहीं हो पाए। वहीं महिला आयोग ने बॉलीवुड सिंगर-रैपर बादशाह को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। उनकी तरफ से पेश हुए वकीलों ने दलील दी कि किसी प्रोफेशनल कमिटमेंट में व्यस्त होने की वजह से बादशाह नहीं आ सके। आयोग से आगे का टाइम मांगा गया है।

पासपोर्ट जब्त और गिरफ्तारी के आदेश

हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने सिंगर बादशाह को दोपहर 3 बजे तक आयोग में पेश होने का आदेश दिया है। अगर वह निर्धारित समय तक नहीं आए, तो आयोग कड़ा कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहा है। इसके साथ ही पंचकूला और पानीपत पुलिस को बादशाह की गिरफ्तारी और उनका पासपोर्ट जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वह देश से बाहर न जा सकें। आयोग का कहना है कि यह कदम महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है।

बादशाह के वकील ने दिया सुरक्षा का हवाला

इस विवाद की शुरुआत उनके गाने ‘टटीरी’ के आपत्तिजनक बोल और कुछ शॉट्स को लेकर हुई थी। महिला आयोग ने उन्हें 6 मार्च को नोटिस भेजकर पानीपत पुलिस कार्यालय में पेश होने को कहा था। हालांकि बादशाह के वकील ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी थी।

हरियाणा के लोगों को पहुंची ठेस

गाना 1 मार्च 2026 को रिलीज हुआ था और विवाद बढ़ने के बाद पंचकूला पुलिस ने इसे यूट्यूब से हटा दिया। बादशाह ने विवाद के बाद एक वीडियो जारी कर कहा था कि उनके गाने के कुछ हिस्सों से हरियाणा के लोगों को ठेस पहुंची है और उन्होंने हरियाणा के लोगों से माफी मांगी।

ये भी पढ़ें- इलेक्ट्रिक कारों में कम हो रही लोगों की दिलचस्पी, BMI की रिपोर्ट में खुलासा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal13 March 2026 - 4:11 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Haryana News : पंचकूला में 38वां वसंत उत्सव, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया शुभारंभ

Haryana News : पंचकूला में 38वां वसंत उत्सव, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया शुभारंभ

13 March 2026 - 1:33 PM
Photo of हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल आपूर्ति पूरी तरह सामान्य: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल आपूर्ति पूरी तरह सामान्य: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

13 March 2026 - 10:09 AM
Photo of Ek Din Trailer : फिल्म ‘एक दिन’ का ट्रेलर रिलीज, जुनैद और साई पल्लवी की रोमांटिक केमिस्ट्री

Ek Din Trailer : फिल्म ‘एक दिन’ का ट्रेलर रिलीज, जुनैद और साई पल्लवी की रोमांटिक केमिस्ट्री

11 March 2026 - 2:52 PM
Photo of Dhurandhar 2 : देशभर में छाया ‘धुरंधर 2’ का क्रेज, रिलीज से पहले ही कमाए 20 करोड़

Dhurandhar 2 : देशभर में छाया ‘धुरंधर 2’ का क्रेज, रिलीज से पहले ही कमाए 20 करोड़

10 March 2026 - 1:55 PM
Photo of Haryana News : आयुष्मान भारत योजना पर विपक्ष के आरोपों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया जवाब

Haryana News : आयुष्मान भारत योजना पर विपक्ष के आरोपों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया जवाब

9 March 2026 - 7:03 PM
Photo of हरियाणा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरित किए 1884 करोड़ रुपए

हरियाणा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरित किए 1884 करोड़ रुपए

9 March 2026 - 12:21 PM
Photo of Haryana News : महिला दिवस पर योजनाओं की बरसात, लाडो लक्ष्मी योजना समेत कई स्कीमों में करोड़ों की सहायता

Haryana News : महिला दिवस पर योजनाओं की बरसात, लाडो लक्ष्मी योजना समेत कई स्कीमों में करोड़ों की सहायता

8 March 2026 - 6:24 PM
Photo of रंग बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, 5 महिलाओं की मौत, 17 झुलसे

रंग बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, 5 महिलाओं की मौत, 17 झुलसे

7 March 2026 - 4:25 PM
Photo of होली पर घर आए भाई ने की जुड़वा बहन की हत्या, मां पर भी किया हमला, हैरान कर देगी वजह

होली पर घर आए भाई ने की जुड़वा बहन की हत्या, मां पर भी किया हमला, हैरान कर देगी वजह

7 March 2026 - 1:20 PM
Photo of राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, छत्रपति हत्याकांड मामले में हुए बरी

राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, छत्रपति हत्याकांड मामले में हुए बरी

7 March 2026 - 12:01 PM
Back to top button