Punjab

बिक्रम मजीठिया का करीबी गिरफ्तार, करोड़ों के लेन-देन में Vigilance की कार्रवाई

Karan Panchal30 November 2025 - 12:02 PM
1 minute read
Bikram Majithia
Bikram Majithia : शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। विजिलेंस ने मजीठिया के करीबी हरप्रीत गुलाटी को अरेस्ट किया है। गुलाटी पर आरोप है कि उसके माध्यम से ही मजीठिया ने शिमला और दिल्ली में आय से अधिक संपत्तियां बनाई।

10 करोड़ के लेन-देन पर जांच

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मजीठिया और गुलाटी के बीच 10 करोड़ रुपए सदिंग्ध लेन-देन के रिकॉर्ड मिले हैं। बता दें कि विजिलेंस मामले की गहनता से जांच में जुटी है। सभी कड़ियों को जोड़कर आगामी कार्रवाई जारी है। संभावनाएं प्रबल है कि आने वाले समय में मजीठिया की मुश्किलें बढ़ सकती है।

भगौड़ा घोषित करने की तैयारी

इसी कड़ी में बता दें कि विजिलेंस मजीठिया के साले गजपत सिंह ग्रेवाल के खिलाफ मोहाली की कोर्ट में एप्लिकेशन दायर की है। इसमें उसे भगौड़ा घोषित करने की तैयारी है। इस मामले की सुनवाई एक दिसंबर (सोमवार) को होगी।

दोबारा भेजा गया है समन

साथ ही केस में आपराधिक साजिश रचने की धारा लगाई थी। साथ ही तय किया था कि उससे पूछताछ की जाएगी। इसके लिए आरोपी को समन जारी किया था, पेश नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी को अब दोबारा समन भेजा गया है।

विजिलेंस ने पतों पर भेजे नोटिस

विजिलेंस ने आरोपी के पतों (Addresses) पर नोटिस भेजे थे। इसमें संगरूर वाले घर का पता, बसंत विहार (दिल्ली) और डिफेंस कॉलोनी (दिल्ली) है। कुछ दिन पहले ही विजिलेंस ने उस पर केस में नामजद किया था।

