बंदूक की नोक पर बदमाशों ने लूटी ज्वेलरी शॉप, मूकदर्शक बना रहा शॉप मालिक

Shanti Kumari27 November 2025 - 5:13 PM
1 minute read
Bihar Crime News : सीवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र स्थित टारी बाजार में गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को एक ज्वेलरी शॉप से लाखों रुपये के गहने लूट लिए गए। छह हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान 10 से 12 राउंड फायरिंग भी की गई।

ज्वेलरी शॉप के मालिक कृष्णा सोनी को दुकान के अंदर बंधक बनाकर बदमाशों ने गहनों को बोरी में भर लिया और फरार हो गए। लूटे गए गहनों की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

लूट का वीडियो और बदमाश की गिरफ्तारी

इस लूट की वारदात का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बाइकों पर कुल छह बदमाश आए। एक बाइक पर तीन बदमाश सवार हैं और फायरिंग कर रहे हैं, जबकि दूसरी बाइक पर दो बदमाश हैं। तीसरा बदमाश बोरी लेकर खड़ा है, जिसके बाद वह भी बाइक पर बैठकर फायरिंग करते हुए फरार हो जाता है।

दूसरी ओर, इस घटना में शामिल छह बदमाशों में से एक को पकड़ने की खबर है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने पीछा करके इस बदमाश को पकड लिया। यह बदमाश टारी गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए लूट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बाकी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है।

वहीं, सीवान के एसपी मनोज कुमार ने घटना की पुष्टि की है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया है। बता दें कि जिले में पहले भी इस तरह से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। इस घटना से एक बार फिर पुलिस और कानून-व्यवस्थ पर सवाल उठने लगा है।

