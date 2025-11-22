Biharराजनीति

नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा, बीजेपी के इशारे पर चलेगी राज्य सरकार, RJD का NDA सरकार पर कड़ा प्रहार

Shanti Kumari22 November 2025 - 9:46 AM
Bihar Politics

Patna : बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बहुमत के बाद अब उनके विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। बीते कल यानी शुक्रवार को मंत्रियों को उनका विभाग भी उनके हवाले कर दिया गया है, लेकिन गृह विभाग को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार द्वारा उममुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग सौंपने के बाद आरजेडी ने एनडीए सरकार पर कड़ा प्रहार किया है और इसको लेकर सवाल भी उठाया है।

एजाज अहमद का एनडीए पर जुबानी वार

दरअसल, बिहार की राजनीति में आरजेडी ने नई बयानबाजी करते हुए दावा किया है कि राज्य की सरकार अब नीतीश कुमार के नहीं बल्कि बीजेपी के इशारे पर चलेगी। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक चक्रव्यूह रचा था, जिसमें भूंजा पार्टी को माध्यम बनाया गया और वह इसमें सफल रही।

‘नीतीश सिर्फ मुख्य चेहरा रहेंगे’

एजाज अहमद ने बताया कि नीतीश कुमार इस बार सिर्फ मुख्य चेहरे के रूप में रहेंगे, जबकि सारा राजनीतिक खेल बीजेपी के इर्द-गिर्द चलेगा। उन्होंने गृह विभाग का उदाहरण देते हुए कहा कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने से स्पष्ट हो गया है कि जेडीयू और एनडीए की राजनीति अब पूरी तरह से बीजेपी के माध्यम से संचालित होगी।

20 साल तक नीतीश के हाथ गृह विभाग

एजाज ने आगे कहा कि, नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों तक गृह विभाग संभाला, लेकिन आज बीजेपी ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि बिहार में सरकार बीजेपी की नीति और विचारों पर चलेगी।

26 मंत्रियों ने ली शपथ

वहीं, एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें 14 मंत्री बीजेपी से, 8 जेडीयू से (नीतीश कुमार को छोड़कर), 2-2 एलजेपी और हम से और 1-1 मंत्री आरएलएम से शामिल हैं। कई मंत्रियों को एक से अधिक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आगे कैबिनेट के विस्तार के बाद यह संख्या बढ़ेगी और विभागों का वितरण भी बदलेगा।

बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू के बीच यह गठजोड़ और विभागों का बंटवारा अब राजनीतिक विश्लेषकों और जनता दोनों के लिए अहम विषय बन गया है।

