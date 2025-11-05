Bihar Election : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार अब थम गया है। कल यानी 6 नवंबर को 121 सीटों पर पहले चरण की मतदान प्रक्रिया शुरु होगी। इस बीच आज यानी बुधवार को सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। घर-घर जाकर राजनेता जनता को अपनी बातों में लाने के लिए प्रयासरत हैं। कहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहीं जनसूराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपने वादों को पूरा करने का भरोसा दिला रहे हैं।

पहले चरण के चुनाव से एक दिन पहले प्रशांत किशोर ने जनता से आग्रह किया कि वे एक बार उन्हें बिहार का कमान संभालने का मौका दें। किशोर ने कहा कि पिछले तीन सालों में आपको एक रास्ता दिखाया गया है कि एक बार अपने बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए वोट ज़रूर करें। इसके लिए वोट करें।

रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने वाले मजदूरों के लिए जनसूराज के संस्थापक ने कहा कि 14 नवंबर के बाद किसी भी बच्चे को 10-12 हजार रुपये के लिए अपना घर-परिवार छोड़कर न जाना पड़े, इसके लिए वोट करें। छठ के दौरान हर साल लोगों को परेशानी होती है। इस बार ऐसा इंतज़ाम करें कि बिहार के बच्चों को बिहार से बाहर न जाना पड़े।”

सपा, कांग्रेस और राजद पर सीएम योगी का हमला

इधर, गया में रैली संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और RJD का यूपी में एक पार्टनर है। समाजवादी पार्टी (SP) का एक माफिया चेला था, जिसने लखनऊ में SP सरकार के दौरान गरीबों और सरकार की जमीन पर किले जैसे चार घर बना लिए थे। जब हमारी सरकार सत्ता में आई, तो मैंने कहा, ‘फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना’ उसी जमीन पर गरीबों के लिए ऊंची-ऊंची इमारतें बनाई गईं।

