Bihar Election 2025 : बिहार चुनाव में सभी दल प्रचार अभियान में जोरों से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में अब सभी दल एक-एक कर अपने घोषणा पत्र जारी कर रहें हैं। हाल ही में 7 दलों के गठबंधन (महागठबंधन) ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। वहीं अब कल (शुक्रवार को) एनडीए भी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी।

महागठबंधन के 32 पन्नों का घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब एनडीए ने भी घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, कल यानी शुक्रवार (31 अक्टूबर) को एनडीए का घोषणा पत्र जारी होगा। एनडीए के इस घोषणा पत्र में युवाओं और महिलाओं के मुद्दे टॉप पर रहेंगे। बता दें इन घोषणा पत्रों को दिखाकर सभी दल चुनावी वादा करते हैं और बहुत से मतदाता इससे प्रभावित होकर तय करते हैं कि उनका वोट किस पार्टी को जाएगा।

क्या है घोषणा पत्र?

घोषणा पत्र रातनीतिक दलों का वो वादा है जिसे चुनाव से पहले लोगों तक पहुंचाया जाता है। जिसमें बताया जाता है कि अगर हमारे दल की सरकरा बनी तो हम ये सारे काम करेंगे। इन घोषणाओं में ज्यादातर युवाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ व्यवस्था और सुरक्षा जैसे बहुत से अन्य वादे किए जाते हैं।

गौरतलब है कि मंगलवार (28 अक्टूबर) को बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने 32 पन्नों का अपना घोषणा पत्र जारी किया था। महागठबंधन के घोषणापत्र में महिलाओं, वृद्धों, और बेरोजगार युवाओं के लिए कई बड़े-बड़े वादे किए गए हैं। इस घोषणा पत्र से पहले पेज में सबसे बड़ी तस्वीर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की है।

महाठबंधन ने घोषणा पत्र में जनता से किए 25 वादे

महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में जनता से 25 वादे किए गए है। बता दें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, और अन्य सहयोगी दलों ने बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसके अलावा घोषणा पत्र में विधवा और वृद्धजनों को 1500 रुपए पेंशन, दिव्यांगजनों को 3000 रुपए, बंद फैक्ट्रियों को फिर से शुरू करना, ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता डबल करना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसे कई और वादे किए गए हैं।

