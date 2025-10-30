Biharराजनीति

महागठबंधन के बाद अब एनडीए कल जारी करेगा घोषणा पत्र

Shanti Kumari30 October 2025 - 4:36 PM
2 minutes read
Bihar Election 2025
बिहार चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन ने 32 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया, अब एनडीए भी कल अपना घोषणा पत्र पेश करेगी

Bihar Election 2025 : बिहार चुनाव में सभी दल प्रचार अभियान में जोरों से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में अब सभी दल एक-एक कर अपने घोषणा पत्र जारी कर रहें हैं। हाल ही में 7 दलों के गठबंधन (महागठबंधन) ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। वहीं अब कल (शुक्रवार को) एनडीए भी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी।

महागठबंधन के 32 पन्नों का घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब एनडीए ने भी घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, कल यानी शुक्रवार (31 अक्टूबर) को एनडीए का घोषणा पत्र जारी होगा। एनडीए के इस घोषणा पत्र में युवाओं और महिलाओं के मुद्दे टॉप पर रहेंगे। बता दें इन घोषणा पत्रों को दिखाकर सभी दल चुनावी वादा करते हैं और बहुत से मतदाता इससे प्रभावित होकर तय करते हैं कि उनका वोट किस पार्टी को जाएगा।

क्या है घोषणा पत्र?

घोषणा पत्र रातनीतिक दलों का वो वादा है जिसे चुनाव से पहले लोगों तक पहुंचाया जाता है। जिसमें बताया जाता है कि अगर हमारे दल की सरकरा बनी तो हम ये सारे काम करेंगे। इन घोषणाओं में ज्यादातर युवाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ व्यवस्था और सुरक्षा जैसे बहुत से अन्य वादे किए जाते हैं।

गौरतलब है कि मंगलवार (28 अक्टूबर) को बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने 32 पन्नों का अपना घोषणा पत्र जारी किया था। महागठबंधन के घोषणापत्र में महिलाओं, वृद्धों, और बेरोजगार युवाओं के लिए कई बड़े-बड़े वादे किए गए हैं। इस घोषणा पत्र से पहले पेज में सबसे बड़ी तस्वीर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की है।

महाठबंधन ने घोषणा पत्र में जनता से किए 25 वादे

महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में जनता से 25 वादे किए गए है। बता दें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, और अन्य सहयोगी दलों ने बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसके अलावा घोषणा पत्र में विधवा और वृद्धजनों को 1500 रुपए पेंशन, दिव्यांगजनों को 3000 रुपए, बंद फैक्ट्रियों को फिर से शुरू करना, ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता डबल करना,  200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसे कई और वादे किए गए हैं।

यह भी पढ़ें http://पंजाब में 1,400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी आई.ओ.एल. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी: संजीव अरोड़ा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari30 October 2025 - 4:36 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of वैशाली में तेज प्रताप यादव का विरोध, आरजेडी समर्थकों ने लगाए ‘लालू-तेजस्वी जिंदाबाद’ के नारे

वैशाली में तेज प्रताप यादव का विरोध, आरजेडी समर्थकों ने लगाए ‘लालू-तेजस्वी जिंदाबाद’ के नारे

30 October 2025 - 2:51 PM
Photo of अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं, बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन पर तंज

अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं, बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन पर तंज

30 October 2025 - 11:26 AM
Photo of कृत्रिम बारिश का झूठ: जुमलों की बारिश में डूबा बीजेपी का प्रोपेगेंडा, AAP का अनूठा विरोध वीडियो वायरल

कृत्रिम बारिश का झूठ: जुमलों की बारिश में डूबा बीजेपी का प्रोपेगेंडा, AAP का अनूठा विरोध वीडियो वायरल

29 October 2025 - 10:40 PM
Photo of सपा प्रमुख अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को रहेंगे गाज़ीपुर दौरे पर, राजकुमार पांडेय के आवास पर भी करेंगे भेंट

सपा प्रमुख अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को रहेंगे गाज़ीपुर दौरे पर, राजकुमार पांडेय के आवास पर भी करेंगे भेंट

29 October 2025 - 8:19 PM
Photo of राहुल गांधी का PM मोदी पर तंज, कहा – “वोट के लिए वो स्टेज पर डांस भी कर लेंगे”

राहुल गांधी का PM मोदी पर तंज, कहा – “वोट के लिए वो स्टेज पर डांस भी कर लेंगे”

29 October 2025 - 5:38 PM
Photo of अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, बोले- पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म किया, कांग्रेस और लालू एंड कंपनी ने 70 साल तक बचाकर रखा

अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, बोले- पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म किया, कांग्रेस और लालू एंड कंपनी ने 70 साल तक बचाकर रखा

29 October 2025 - 2:47 PM
Photo of गुजरात के राजनैतिक धरातल पर बड़ा बदलाव, हजारों बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल

गुजरात के राजनैतिक धरातल पर बड़ा बदलाव, हजारों बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल

29 October 2025 - 11:19 AM
Photo of महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, सरकारी नौकरी, 5 डिसमिल जमीन देने से लेकर किए गए कई बड़े वादे

महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, सरकारी नौकरी, 5 डिसमिल जमीन देने से लेकर किए गए कई बड़े वादे

28 October 2025 - 7:17 PM
Photo of चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर की वोटर आईडी बना सियासी मुद्दा, पार्टी प्रवक्ता ने दी सफाई

चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर की वोटर आईडी बना सियासी मुद्दा, पार्टी प्रवक्ता ने दी सफाई

28 October 2025 - 1:50 PM
Photo of छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त

27 October 2025 - 2:32 PM
Back to top button