Other Statesराज्य

बारामती क्रैश के बाद शिंदे और शिवसेना का बड़ा फैसला, VSR प्लेन के इस्तेमाल पर पूरी तरह लगाई रोक

Shanti Kumari26 February 2026 - 1:36 PM
1 minute read
Maharashtra News

Maharashtra News : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना ने VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के विमानों का उपयोग न करने का फैसला लिया है. यह निर्णय उस विमान दुर्घटना के बाद लिया गया है, जिसमें अजित पवार की मृत्यु हुई थी.

बताया जाता है कि हादसे के समय अजित पवार दिल्ली स्थित VSR कंपनी के Learjet 45XR (VT-SSK) मॉडल में सवार थे. विमान में उनके साथ एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे. 28 जनवरी 2026 को पुणे जिले के बारामती में विमान रनवे पर लैंडिंग के दूसरे प्रयास के दौरान अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और खुले मैदान में क्रैश होकर आग की लपटों में घिर गया. विमान में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे सवार सभी की मौके पर ही मौत हो गई.

VSR के चार एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड

इस हादसे के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने VSR के चार एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड कर दिया। DGCA ने यह कार्रवाई बारामती प्लेन क्रैश के बाद किए गए विशेष ऑडिट और निगरानी में मिली गंभीर खामियों के आधार पर की.

उपमुख्यमंत्री और शिवसेना की ओर से लिया गया यह फैसला सुरक्षा को प्राथमिकता देने और भविष्य में किसी भी जोखिम को रोकने के उद्देश्य से किया गया है.

ये भी पढ़ें – http://होली से पहले यूपी सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, फरवरी का वेतन 28 फरवरी को मिलेगा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari26 February 2026 - 1:36 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of विजिलेंस ब्यूरो का एक्शन जारी, पटवारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो का एक्शन जारी, पटवारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

27 February 2026 - 7:08 PM
Photo of केजरीवाल के बरी होने के बाद बोले तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, दिल्ली में दोबारा चुनाव की मांग की

केजरीवाल के बरी होने के बाद बोले तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, दिल्ली में दोबारा चुनाव की मांग की

27 February 2026 - 4:36 PM
Photo of योगी सरकार ने दी खुशखबरी : कर्मचारियों का वेतन पहले, 2-4 मार्च होली की छुट्टी

योगी सरकार ने दी खुशखबरी : कर्मचारियों का वेतन पहले, 2-4 मार्च होली की छुट्टी

27 February 2026 - 3:15 PM
Photo of पटना हाईकोर्ट में ऐतिहासिक न्यायिक बदलाव, अब 46 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट में ऐतिहासिक न्यायिक बदलाव, अब 46 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा हाईकोर्ट

27 February 2026 - 3:05 PM
Photo of Earthquake : कोलकाता समेत इन जिलों में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Earthquake : कोलकाता समेत इन जिलों में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग

27 February 2026 - 2:53 PM
Photo of हरियाणा में खरीफ 2025-26: धान खरीद, जांच, तकनीकी सुधार और किसानों के लिए लाभ

हरियाणा में खरीफ 2025-26: धान खरीद, जांच, तकनीकी सुधार और किसानों के लिए लाभ

27 February 2026 - 2:43 PM
Photo of BJP जिला उपाध्यक्ष का स्वागत जुलूस बना सोशल मीडिया हिट, नाले में गिरने का वीडियो वायरल

BJP जिला उपाध्यक्ष का स्वागत जुलूस बना सोशल मीडिया हिट, नाले में गिरने का वीडियो वायरल

27 February 2026 - 1:29 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा 18 मार्च को 14,100 महिला उद्यमियों को किया जाएगा सम्मानित – तरुणप्रीत सौंद

पंजाब सरकार द्वारा 18 मार्च को 14,100 महिला उद्यमियों को किया जाएगा सम्मानित – तरुणप्रीत सौंद

27 February 2026 - 12:52 PM
Photo of आनंदपुर साहिब में संगतों की सुरक्षा में 5000 पुलिसकर्मी तैनात, पार्किंगों पर शटल सेवाओं की भी दी जाएगी सुविधा

आनंदपुर साहिब में संगतों की सुरक्षा में 5000 पुलिसकर्मी तैनात, पार्किंगों पर शटल सेवाओं की भी दी जाएगी सुविधा

27 February 2026 - 12:05 PM
Photo of चॉकबोर्ड से स्मार्ट क्लासरूम तक: भगवंत सिंह मान सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों में लाई डिजिटल क्रांति

चॉकबोर्ड से स्मार्ट क्लासरूम तक: भगवंत सिंह मान सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों में लाई डिजिटल क्रांति

27 February 2026 - 10:57 AM
Back to top button