Uttar Pradesh

Ayodhya Accident : बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, 3 श्रद्धालुओं की मौत,11 घायल

Karan Panchal11 December 2025 - 12:41 PM
1 minute read
Ayodhya Accident
Ayodhya Accident : बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, 3 श्रद्धालुओं की मौत,11 घायल

Ayodhya Accident : यूपी के अयोध्या में बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 11 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु अयोध्या दर्शन को आ रहे थे।

घायलों की इलाज जारी

मध्य प्रदेश के रीवा से आए कुछ श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए बोलेरो गाड़ी में सफर कर रहे थे। गुरुवार सुबह 5 बजे उनकी गाड़ी थाना पूराकलंदर के कल्याण भदरसा गांव के पास प्रयागराज हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई।

पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लिया

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया। दोनों वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

ये भी पढ़ें- थाईलैंड में हिरासत में लिए गए भगोड़े लूथरा ब्रदर्स, गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के बाद फरार थे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal11 December 2025 - 12:41 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of आजम खान को जेल से बड़ी राहत, कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 8 साल पुराना है मामला

आजम खान को जेल से बड़ी राहत, कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 8 साल पुराना है मामला

11 December 2025 - 1:44 PM
Photo of बाराबंकी हादसा : तेज रफ्तार कार से टकराई वैगनआर, सिपाही की पत्नी और चार बच्चों की मौत

बाराबंकी हादसा : तेज रफ्तार कार से टकराई वैगनआर, सिपाही की पत्नी और चार बच्चों की मौत

11 December 2025 - 1:10 PM
Photo of UP में कोहरे और सर्दी के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, मौसम में हल्की गर्मी और बादलों की संभावना

UP में कोहरे और सर्दी के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, मौसम में हल्की गर्मी और बादलों की संभावना

11 December 2025 - 8:36 AM
Photo of पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारों में भीषण टक्कर के बाद लगी आग, 5 की मौत

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारों में भीषण टक्कर के बाद लगी आग, 5 की मौत

10 December 2025 - 5:39 PM
Photo of यूपी बीजेपी इस हफ्ते नए अध्यक्ष का ऐलान करेगी, गैर-यादव ओबीसी नेता पर दांव

यूपी बीजेपी इस हफ्ते नए अध्यक्ष का ऐलान करेगी, गैर-यादव ओबीसी नेता पर दांव

10 December 2025 - 2:59 PM
Photo of मथुरा कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया

मथुरा कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया

10 December 2025 - 11:39 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में हवा जहरीली, नोएडा-गाजियाबाद और लखनऊ में वायु गुणवत्ता गंभीर

उत्तर प्रदेश में हवा जहरीली, नोएडा-गाजियाबाद और लखनऊ में वायु गुणवत्ता गंभीर

10 December 2025 - 8:44 AM
Photo of SIR सर्वे में फर्जीवाड़ा, फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में पकड़े गए दो आरोपी

SIR सर्वे में फर्जीवाड़ा, फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में पकड़े गए दो आरोपी

9 December 2025 - 2:48 PM
Photo of कानपुर में महाठग गिरफ्तार, 970 करोड़ से ज्यादा की ठगी, सोनू सूद..

कानपुर में महाठग गिरफ्तार, 970 करोड़ से ज्यादा की ठगी, सोनू सूद..

8 December 2025 - 4:35 PM
Photo of अखिलेश यादव का हमला- बीजेपी को बताया ‘राष्ट्र-विवादी’, इंडिगो विवाद पर भी घेरा

अखिलेश यादव का हमला- बीजेपी को बताया ‘राष्ट्र-विवादी’, इंडिगो विवाद पर भी घेरा

8 December 2025 - 2:16 PM
Back to top button