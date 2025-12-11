फटाफट पढ़ें:

लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड किए गए

अब वे फुकेट से बाहर नहीं जा सकेंगे

यह कदम प्रत्यर्पण को आसान बनाएगा

दोनों आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं

गोवा सरकार ने मंत्रालय को अनुरोध भेजा

Goa Nightclub Fire : भारत के अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने फुकेट में लूथरा भाइयों को हिरासत में ले लिया है. हाल ही में गोवा के एक नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. लूथरा ब्रदर्स इसी नाइटक्लब के संस्थापक हैं और घटना के बाद से फरार चल रहे थे. 6 दिसंबर को गोवा के अरपोरा स्थित बिर्च बाय रोमियो नाइटक्लब में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 25 लोगों की जान गई और कई घायल हुए. हादसे के बाद दोनों भाई फुकेट पहुंच गए थे, जहां अब उन्हें आरोपी के तौर पर पकड़ा गया है.

मुख्य आरोपियों के पासपोर्ट निलंबित

पुलिस ने नाइटक्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए हैं. इससे वे फुकेट से कहीं और नहीं जा सकेंगे. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बड़ी उपलब्धि है और इंटरपोल व कूटनीतिक माध्यमों से भारत में प्रत्यर्पण आसान बना सकता है. फिलहाल, दोनों को हिरासत में ले लिया गया है, जो एक बड़ा कार्रवाई है.

सूत्रों ने बताया कि गोवा सरकार ने विदेश मंत्रालय को लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द करने का औपचारिक अनुरोध भेजा था. वहीं, इंटरपोल ने मंगलवार को दोनों भाइयों के खिलाफ ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी किया.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप