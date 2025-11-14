Punjab

5000 रुपये रिश्वत लेते ASI विजिलेंस टीम के द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार

Ajay Yadav14 November 2025 - 9:42 AM
1 minute read
Punjab News :
5000 रुपये रिश्वत लेते ASI विजिलेंस टीम के द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार

Punjab News : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही अपनी कार्रवाई के तहत आज थाना कोट ईसे खां, जिला मोगा में तैनात एएसआई रघविंदर प्रसाद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. उसे शिकायतकर्ता, निवासी तहसील मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब से 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया.

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि शिकायतकर्ता के रिश्तेदारों के खिलाफ थाना कोट ईसे खां में एक मामला दर्ज था, जिसकी जांच एएसआई रघविंदर प्रसाद कर रहा था. जांच में मदद करने के बदले आरोपी एएसआई ने 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी. 6 नवंबर 2025 को आरोपी ने शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप कॉल कर ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स, मोगा बुलाया, जहाँ उसने उससे 5000 रुपये रिश्वत के रूप में लिए.

विजिलेंस ब्यूरो आगे की जांच में जुटा

शिकायत प्राप्त होने पर एसएएस नगर स्थित विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में एएसआई रघविंदर प्रसाद को शिकायतकर्ता से 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया. प्रवक्ता ने आगे बताया कि आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना, एसएएस नगर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा और इस मामले की आगे की जांच जारी है.

