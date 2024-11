Share

AQI at very critical level in Pakistan : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर और मुल्तान जैसे बड़े शहरों में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। यहां कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 2000 से भी अधिक पहुंच गया है. इन शहरों में लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हवा में अत्यधिक प्रदूषण और धुंध की वजह से अस्पतालों में सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चरम सीमा पर पहुंच गई हैं।

पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अगले सप्ताह तीन दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है. ये शुक्रवार से रविवार तक लागू रहेगा। इसके अलावा, यदि हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है, तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही, निर्माण कार्यों पर भी एक सप्ताह के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान, अस्पतालों में अस्थमा, फेफड़ों में इन्फेक्शन, आंखों में जलन और हृदय संबंधी समस्याओं के मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। सिर्फ पंजाब प्रांत में पिछले महीने लगभग 20 लाख लोग प्रदूषण के कारण बीमार हुए, और इनमें से करीब 65 हजार लोग अस्पतालों में भर्ती हैं।

स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं, जैसे कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद करना, अत्यधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर प्रतिबंध और होटल-रेस्टोरेंट को रात आठ बजे के बाद बंद करने का आदेश देना। भारत की राजधानी दिल्ली में भी प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

दिल्ली में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आंखों में जलन हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए GRAP-4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। इन दोनों देशों में प्रदूषण की गंभीर स्थिति ने स्वास्थ्य, जीवन और वातावरण पर गहरे प्रभाव डाले हैं, और यह दिखाता है कि इस समस्या से निपटने के लिए मजबूत और समन्वित उपायों की जरूरत है।

