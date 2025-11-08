Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को खत्म हो चुकी है। अब दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होने वाली है, जिसके लिए राजनीतिक दलों का जनता को लुभाने का प्रयास जारी है। इस बीच आज पूर्णिया में पहुंचे केंद्रिय गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन को निशाना बनाया है।

तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना

पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि राजद नेता तेजस्वी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के सीमांचल क्षेत्र को घुसपैठियों का अड्डा बनाने पर तुले हैं। शाह ने कहा कि केंद्र ऐसा होने नहीं देगा। हर अवैध प्रवासियों की पहचान कर उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा और उन्हें और उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा।

एनडीए की जीत का दावा

इस दौरान उन्होंने बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार के जीतने का दावा किया। 6 नवंबर को हुए पहले मतदान का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि एनडीए 243 सदस्यीय विधानसभा में 160 से ज़्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएगा। पहले चरण के मतदान का जिक्र करते हुए कहा कि आधे राज्य ने कांग्रेस-राजद गठबंधन को पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

उरी, पुलवामा और पहलगाम हमलों का जिक्र

अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और लालू यादव की सरकारों के दौरान आतंकवादी कश्मीर में खुलेआम घुसते और हमले करके निकल जाते थे। मोदी जी के कार्यकाल में भी, जब उन्होंने उरी पर हमला किया, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। जब उन्होंने पुलवामा पर हमला किया, तो हमने एयर स्ट्राइक से जवाब दिया और जब उन्होंने पहलगाम में हमारे तीर्थयात्रियों को मारा, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया।

उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सुनिश्चित किया है कि बिहार में एक रक्षा गलियारा बनाया जाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर भविष्य में आतंकवादियों ने कोई हरकत की, तो उनकी ‘गोली’ का जवाब ‘गोले’ से दिया जाएगा।

