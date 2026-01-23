क्राइमबड़ी ख़बर

जेल में हत्या की सजा काट रहे दो दोषियों को हुआ प्यार, अब शादी के लिए मिली 15 दिन की पैरोल

Shanti Kumari23 January 2026 - 2:44 PM
Alwar Jail Love Story

Alwar Jail Love Story : राजस्थान के अलवर से एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। खबर ये है कि यहां जेल में सजा काट रहे हत्या के दोषियों को एक–दूसरे से प्यार हो गया। प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि दोनों ने एक-दूसरे से शादी तक करने को तैयार हो गए, और अब उन्हें शादी करने के लिए 15 दिन की इमरजेंसी पैरोल दी गई है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों प्रेमियों को शादी की मंजिल तक पहुंचाने के लिए 15 दिन की पैरोल दी है। दोनों दोषियों की शादी 23 जनवरी यानी आज ही अलवर के बरोडामेव में होनी है। का नाम प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठ है और दूसरा दोषी यानी उसका होने वाला पति का नाम हनुमान प्रसाद बताया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रिया अपनी सजा सांगानेर ओपन जेल में काट रही है। वह एक मॉडल रह चुकी है और उसे टिंडर पर मिले युवक दुश्यंत शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा मिली है। उसका होने वाला पति भी उसी जेल में सजा काट रहा है। उस पर अपनी प्रेमिका के पति और बच्चे की हत्या करने का आरोप है। दोनों की मुलाकात 6 महीने पहले उसी जेल में हुई और प्यार हो गया।  

दुश्यंत शर्मा हत्याकांड की आरोपी है प्रिया

बता दें कि प्रिया सेठ 2018 के दुश्यंत शर्मा हत्याकांड की आरोपी है। महिला पर आरोप है कि वह टिंडर पर दुश्यंत शर्मा से दोस्ती की, प्यार में फंसाया और फिर जयपुर के बजाज नगर के एक फ्लैट में मिलने बुलाया। इसके बाद अपने ब्वॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलकर दुश्यंत की हत्या कर दी।

10 लाख की मांगी थी फिरौती

इस मामले में प्रिया से पूछताछ पर उसने खुलासा किया कि उसके ब्वायफ्रेंड प्रेमी दीक्षांत कामरा पर लाखों का कर्ज था। उसी कर्ज का भुगतान करने के लिए उसने टिंडर को माध्यम बनाया और दुश्यंत को प्रेमजाल में फंसाया। दुश्यंत जब उसके चंगुल में फंस गया तो उसने उसे फ्लैट पर बुलाया और वहां उसे बंधक बना लिया। इस दौरान उसने दुश्यंत के पिता से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी, जिसमें से 3 लाख रुपये मिले।

डर के वजह से की दुश्यंत की हत्या

बाद में जब दुश्यंत के पिता ने उसे छोड़ने को कहा तो प्रिया और उनके साथियों ने ये सोचकर दुश्यंत की हत्या कर दी कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो वह पुलिस में उनकी शिकायत कर देगा। जिससे वो पकड़े जाएंगे। इस डर से प्रिया ने अपने प्रेमी और एक अन्य साथी लक्ष्य वालिया की मदद से दुश्यंत शर्मा की हत्या कर दी। उसके बाद शव को सूटकेस में भरकर आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया गया।

दुश्यंत के चेहरे पर कई वार किए गए ताकि पहचान मुश्किल हो। और फ्लैट साफ कर सबूत मिटा दिए गए। वहीं 3 मई की रात शव बरामद हुआ और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

हनुमान प्रसाद का अपराध

बात करें हनुमान प्रसाद की तो इसका अपराध और भी ज्यादा भयावह है। दरअसल, हनुमान अपनी अपनी प्रेमिका संतोष के पति और बच्चों की हत्या के आरोप में सजा काट रहा है। संतोष, जो उससे 10 साल बड़ी थी और अलवर की ताइक्वांडो खिलाड़ी थी। उसने 2 अक्टूबर 2017 की रात प्रसाद को बुलाया और अपने पति व बच्चों की हत्या करवाई। प्रसाद ने एक साथी के साथ मिलकर पति बनवारी लाल और तीन बच्चों तथा भतीजे की हत्या कर दी। यह घटना अलवर में सबसे चर्चित और सनसनीखेज हत्याकांडों में से एक मानी गई।

ये भी पढ़ें – सपा नेता आजम खान का बड़ा फैसला, पत्नी और बेटे के साथ दिया जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा

