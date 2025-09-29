Uttar Pradesh

अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बीजेपी सरकार ने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को किया चौपट

Ajay Yadav29 September 2025 - 10:41 AM
2 minutes read
Akhilesh Yadav :
अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बीजेपी सरकार ने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को किया चौपट

फटाफट पढ़ें

  • बीजेपी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया
  • सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ और इलाज की कमी है
  • महिला डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी हो रही है
  • सरकार झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है
  • गंभीर मरीजों का इलाज नहीं हो रहा।

Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को ‘चौपट’ करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि सरकार राजधानी लखनऊ के बड़े अस्पतालों में भी मरीजों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है.

अखिलेश यादव ने अपने बयान में आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है. गुणवत्तापूर्ण इलाज की कमी के कारण मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर है. उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर सरकारी सेवाओं को खराब कर रही है और उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है. बीजेपी सत्ता से हटेगी तभी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा.

बीजेपी सरकार की स्वास्थ्य नीतियों पर सवाल

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है. सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त दवा, इलाज नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लखनऊ के बड़े अस्पतालों में भी मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पा रही है. इसके कारण सरकारी अस्पतालों से लोगों का भरोसा उठ रहा है. बड़े संस्थान जैसे पीजीआई, केजीएमयू और लोहिया संस्थान में भी वेंटीलेटर और बेड (बिस्तर) मिलना मुश्किल है.

महिला डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश के ज्यादातर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में स्थायी विशेषज्ञ डॉक्टर, महिला डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मियों की कमी है. सरकार लगातार ‘सरप्लस’ बजट का दावा कर रही है लेकिन स्वास्थ्य विभाग से लेकर अन्य विभागों में स्थायी भर्ती और जरूरी सुविधाएं नहीं दे रही है. मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है लेकिन सुविधाएं नहीं.

जिलों के अस्पतालों की हालत खराब

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बने कैंसर इन्टीट्यूट में कई महत्वपूर्ण कार्य बजट के अभाव में रुक गए हैं. इस सरकार के तहत लखनऊ के सिविल अस्पताल में भी सुविधाएं सुचारू ढंग से नहीं चला पा रही. जिलों के अस्पतालों की हालत बेहद खराब है. जहां कभी बिजली नहीं रहती, कभी सर्वर डाउन, कभी जांच ठप्प. मरीज और परिजन बेहाल घूमते हैं.

अखिलेश यादव ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के नाम पर जिलों में बिल्डिंग हैं लेकिन सुविधाएं नहीं. उनमें गंभीर मरीजों को कोई इलाज नहीं मिलता है. सरकार झूठ और आंकड़ेबाजी से लोगों को गुमराह कर रही है.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav29 September 2025 - 10:41 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of भारत की जीत पर CM योगी आदित्यनाथ ने दी प्रतिक्रिया, कहा- ‘मैदान कोई भी, जीत हमारी’

भारत की जीत पर CM योगी आदित्यनाथ ने दी प्रतिक्रिया, कहा- ‘मैदान कोई भी, जीत हमारी’

29 September 2025 - 9:48 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के बावजूद उमस भरी गर्मी, अगले पांच दिन मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं

उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के बावजूद उमस भरी गर्मी, अगले पांच दिन मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं

29 September 2025 - 7:59 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में जल क्रांति का प्रतीक: अमृत 2.0 को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में गौरव

उत्तर प्रदेश में जल क्रांति का प्रतीक: अमृत 2.0 को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में गौरव

28 September 2025 - 9:20 PM
Photo of योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा: बरेली दंगों पर सख्त चेतावनी, गजवा-ए-हिंद को बताया देशद्रोही विचार

योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा: बरेली दंगों पर सख्त चेतावनी, गजवा-ए-हिंद को बताया देशद्रोही विचार

28 September 2025 - 4:49 PM
Photo of उदित राज ने बरेली हिंसा में मिलीभगत का लगाया आरोप, कहा ‘आई लव मोहम्मद’ पर सावधानी जरूरी

उदित राज ने बरेली हिंसा में मिलीभगत का लगाया आरोप, कहा ‘आई लव मोहम्मद’ पर सावधानी जरूरी

28 September 2025 - 3:33 PM
Photo of यूपी में सपा-बीजेपी के बीच होर्डिंग वार तेज, ‘आई लव योगी’ के बाद ‘आई लव अखिलेश’ पोस्टर वायरल

यूपी में सपा-बीजेपी के बीच होर्डिंग वार तेज, ‘आई लव योगी’ के बाद ‘आई लव अखिलेश’ पोस्टर वायरल

28 September 2025 - 3:06 PM
Photo of 7 अक्टूबर को यूपी में राजकीय अवकाश, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद : सीएम योगी का ऐलान

7 अक्टूबर को यूपी में राजकीय अवकाश, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद : सीएम योगी का ऐलान

28 September 2025 - 12:29 PM
Photo of रोली अग्रहरि की प्रेरणादायक कहानी : यूपी पुलिस में बनी लाखों युवतियों के लिए प्रेरणा

रोली अग्रहरि की प्रेरणादायक कहानी : यूपी पुलिस में बनी लाखों युवतियों के लिए प्रेरणा

28 September 2025 - 10:32 AM
Photo of बरेली हिंसा पर पुलिस का एक्शन: मौलाना तौकीर रजा सहित आठ गिरफ्तार, इंटरनेट सेवा बंद

बरेली हिंसा पर पुलिस का एक्शन: मौलाना तौकीर रजा सहित आठ गिरफ्तार, इंटरनेट सेवा बंद

27 September 2025 - 3:18 PM
Photo of कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों को कुचल देगी सरकार, उपद्रवियों को सीएम योगी की कड़ी चेतावनी

कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों को कुचल देगी सरकार, उपद्रवियों को सीएम योगी की कड़ी चेतावनी

27 September 2025 - 11:45 AM
Back to top button