फटाफट पढ़ें

बीजेपी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया

सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ और इलाज की कमी है

महिला डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी हो रही है

सरकार झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है

गंभीर मरीजों का इलाज नहीं हो रहा।

Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को ‘चौपट’ करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि सरकार राजधानी लखनऊ के बड़े अस्पतालों में भी मरीजों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है.

अखिलेश यादव ने अपने बयान में आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है. गुणवत्तापूर्ण इलाज की कमी के कारण मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर है. उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर सरकारी सेवाओं को खराब कर रही है और उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है. बीजेपी सत्ता से हटेगी तभी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा.

बीजेपी सरकार की स्वास्थ्य नीतियों पर सवाल

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है. सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त दवा, इलाज नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लखनऊ के बड़े अस्पतालों में भी मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पा रही है. इसके कारण सरकारी अस्पतालों से लोगों का भरोसा उठ रहा है. बड़े संस्थान जैसे पीजीआई, केजीएमयू और लोहिया संस्थान में भी वेंटीलेटर और बेड (बिस्तर) मिलना मुश्किल है.

महिला डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश के ज्यादातर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में स्थायी विशेषज्ञ डॉक्टर, महिला डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मियों की कमी है. सरकार लगातार ‘सरप्लस’ बजट का दावा कर रही है लेकिन स्वास्थ्य विभाग से लेकर अन्य विभागों में स्थायी भर्ती और जरूरी सुविधाएं नहीं दे रही है. मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है लेकिन सुविधाएं नहीं.

जिलों के अस्पतालों की हालत खराब

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बने कैंसर इन्टीट्यूट में कई महत्वपूर्ण कार्य बजट के अभाव में रुक गए हैं. इस सरकार के तहत लखनऊ के सिविल अस्पताल में भी सुविधाएं सुचारू ढंग से नहीं चला पा रही. जिलों के अस्पतालों की हालत बेहद खराब है. जहां कभी बिजली नहीं रहती, कभी सर्वर डाउन, कभी जांच ठप्प. मरीज और परिजन बेहाल घूमते हैं.

अखिलेश यादव ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के नाम पर जिलों में बिल्डिंग हैं लेकिन सुविधाएं नहीं. उनमें गंभीर मरीजों को कोई इलाज नहीं मिलता है. सरकार झूठ और आंकड़ेबाजी से लोगों को गुमराह कर रही है.

