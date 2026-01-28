Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र डिप्टी CM अजित पवार (Ajit Pawar) का बारामती (Baramati) प्लेन हादसे में निधन हो गया है। बुधवार सुबह 8.45 बजे बारामती में उनका प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। प्लेन में अजित पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों की जान चली गई।
पीएम मोदी ने जताया दुख
पीएम मोदी ने अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पोस्ट कर लिखा कि अजित पवार लोगों के नेता थे, जिनका ज़मीनी स्तर पर मज़बूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्ति के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों की उनकी समझ और गरीबों और दबे-कुचले लोगों को मज़बूत बनाने का उनका जुनून भी देखने लायक था। उनका अचानक निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति-
4 सभाओं को करने जा रहे थे संबोधित
पवार मुंबई से चार्टर्ड प्लेन में बारामती गए थे। जहां लैंडिंग के दौरान अचानक प्लेन रनवे से फिसल गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं को संबोधित करने जा रहे थे। अजित पवार बारामती से विधायक रहे हैं और जनता हमेशा उन्हें जिताती आई है। बारामती के लोगों को अजित पवार से खासा लगाव रहा है।
सीएम योगी ने जताया दुख
महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी एवं अन्य सदस्यों का निधन अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को सद्गति एवं शोकाकुल परिवार को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।
ममता बनर्जी ने उठाई जांच की मांग
अजित पवार के निधन की खबर पाते ही ममता बनर्जी ने मामले की गहन जांच की मांग की है। बनर्जी ने पोस्ट करते हुए कहा कि ‘अजित पवार के अचानक निधन से बहुत सदमे में हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके साथ यात्रा कर रहे लोग आज सुबह बारामती में एक भयानक विमान दुर्घटना में मारे गए हैं, और मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनके परिवार, जिसमें उनके चाचा शरद पवार जी भी शामिल हैं, और स्वर्गीय अजित जी के सभी दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इस घटना की ठीक से जांच होनी चाहिए।
