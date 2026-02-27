Delhi NCR

AIMIM नेता असीम वकार ने केजरीवाल-सिसोदिया को दी बधाई, क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ की मांग

Ajay Yadav27 February 2026 - 2:02 PM
1 minute read
Delhi Politics :
AIMIM नेता असीम वकार ने केजरीवाल-सिसोदिया को दी बधाई

Delhi Politics : AIMIM के नेता असीम वकार ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ‘सत्य की जीत’ की बधाई दी और सांसदों से अपील की कि संसद में क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ बनाया जाए, उन्होंने संजय सिंह और पूरे विपक्ष से आग्रह किया हैं कि ऐसे सख्त कानून बनें, जो निर्दोष लोगों को जेल भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें.

AIMIM नेता असीम वकार ने कहा कि अगर वह कभी संसद पहुंचे तो उनकी पहली मांग सरकार से यही होगी कि जो लोग बेगुनाह लोगों को फंसाते हैं, उन्हें नौकरी से निलंबित कर जेल भेजा जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को फंसाया गया, उसी तरह शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी झूठी साजिश रची जा रही है और आने वाले समय में वे भी निर्दोष साबित होकर बरी होंगे.

झूठे आरोपों से कई लोगों का भविष्य बर्बाद

असीम वकार ने कहा कि झूठे आरोपों की वजह से न जाने कितने लोगों की जिदगियां और भविष्य बर्बाद हुए हैं, और यदि अभी कानून नहीं बनाया गया तो यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें- Toll Plaza से गुजरने वालों के लिए खुशखबरी, 340 रुपए में अनलिमिटेड टोल पास

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 February 2026 - 2:02 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Delhi Excise Policy : केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मोदी-शाह ने रचा षड्यंत्र, डिटेल में पढ़ें

Delhi Excise Policy : केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मोदी-शाह ने रचा षड्यंत्र, डिटेल में पढ़ें

27 February 2026 - 6:19 PM
Photo of ‘कोई कितना भी हो जाए…’, शिव शक्ति से नहीं हो सकता ऊपर’, कोर्ट के फैसले पर जानिए नेताओं का रिएक्शन

‘कोई कितना भी हो जाए…’, शिव शक्ति से नहीं हो सकता ऊपर’, कोर्ट के फैसले पर जानिए नेताओं का रिएक्शन

27 February 2026 - 12:20 PM
Photo of दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आरोपमुक्त, सीबीआई को बड़ा झटका

दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आरोपमुक्त, सीबीआई को बड़ा झटका

27 February 2026 - 11:08 AM
Photo of AC सर्विसिंग में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो पड़ सकता है महंगा

AC सर्विसिंग में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो पड़ सकता है महंगा

26 February 2026 - 5:45 PM
Photo of आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर महिला से धोखाधड़ी, टिकट बुकिंग क्लर्क पर लगाया बदसलूकी का आरोप

आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर महिला से धोखाधड़ी, टिकट बुकिंग क्लर्क पर लगाया बदसलूकी का आरोप

26 February 2026 - 4:50 PM
Photo of NCERT मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश, माफी काफी नहीं

NCERT मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश, माफी काफी नहीं

26 February 2026 - 1:10 PM
Photo of Namo Bharat RRTS Project : अब हरियाणा के 3 बड़े शहर होंगे हाईटेक, सीएम सैनी ने दी मंजूरी

Namo Bharat RRTS Project : अब हरियाणा के 3 बड़े शहर होंगे हाईटेक, सीएम सैनी ने दी मंजूरी

26 February 2026 - 12:40 PM
Photo of AI Summit Case : आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में दिल्ली-हिमाचल पुलिस आमने-सामने, रातभर चला हंगामा

AI Summit Case : आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में दिल्ली-हिमाचल पुलिस आमने-सामने, रातभर चला हंगामा

26 February 2026 - 11:55 AM
Photo of संजय सिंह का बड़ा आरोप- प्रीपेड टैक्सी योजना से 40 साल सेवा देने वाले 112 कर्मचारियों को हटाया, BJP सरकार से सभी को बहाल करने की मांग

संजय सिंह का बड़ा आरोप- प्रीपेड टैक्सी योजना से 40 साल सेवा देने वाले 112 कर्मचारियों को हटाया, BJP सरकार से सभी को बहाल करने की मांग

26 February 2026 - 8:30 AM
Photo of Delhi Indraprastha : केरल के बाद दिल्ली का नाम बदलेगा, ‘इंद्रप्रस्थ’ करने की उठी मांग

Delhi Indraprastha : केरल के बाद दिल्ली का नाम बदलेगा, ‘इंद्रप्रस्थ’ करने की उठी मांग

25 February 2026 - 4:56 PM
Back to top button