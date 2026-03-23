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AAP सरकार का सख्त संदेश, आरोप लगते ही मंत्री पर तुरंत कार्रवाई, BJP पर आरोपियों को बचाने का आरोप

Karan Panchal23 March 2026 - 7:54 PM
1 minute read
Delhi News
AAP सरकार का सख्त संदेश, आरोप लगते ही मंत्री पर तुरंत कार्रवाई, BJP पर आरोपियों को बचाने का आरोप

Delhi News : हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगे। हमारी सरकार ने बिना किसी देरी या भेदभाव के उस मंत्री के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की और उसे न सिर्फ पद से हटाया, बल्कि गिरफ्तार भी करवाया।

हरियाणा केस का किया जिक्र

वहीं कुछ समय पहले हरियाणा में एक ADGP ने आत्महत्या कर ली। कई लोगों पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन उनकी पूरी पार्टी और सरकार दोषियों के समर्थन में उतर आयी।

अपने लोगों को बचा रही भाजपा

यही फर्क है आम आदमी पार्टी और भाजपा में। जब बात इंसाफ की हो तो आम आदमी पार्टी अपनी ही सरकार के मंत्री पर भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटती, जबकि भाजपा अपने लोगों को बचाने के लिए न्याय की ही बलि चढ़ा देती है।

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Karan Panchal23 March 2026 - 7:54 PM
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