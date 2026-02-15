राजनीतिराष्ट्रीय

भाजपा सरकार में निकाले गए संविदा कर्मियों से “आप” का आह्वान, एक मार्च को पहुंचें जंतर मंतर

Shanti Kumari15 February 2026 - 4:41 PM
1 minute read
New Delhi

New Delhi : आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार में नौकरी से निकाले गए संविदा कर्मचारियों की आवाज जंतर मंतर पर बुलंद करने की तैयारी तेज कर दी है। रविवार को “आप” के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने नौकरी से निकाले गए सभी संविदा कर्मचारियों को एक मार्च को जंतर मंतर पहुंचने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बस मार्शल, डीटीसी कंडक्टर -ड्राइवर, अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर, नर्स, फार्मासिस्ट, मोहल्ला क्लीनिक समेत सभी भाइयों और बहनों के हक़ के लिए आवाज़ उठाएगी।

डिम्स के 400 लोग हमारे साथ – भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डिम्स के 400 लोग हमारे साथ हैं और हम 10 हजार बस मार्शलों और 6,000 अन्य कर्मचारियों से बात करेंगे। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में पिछले 10 साल से काम कर रहे डेटा एंट्री ऑपरेटरों को एक-एक करके हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इस सरकार को अपनी संख्या बल दिखानी होगी। हमारे पास 15 दिन का समय है। 15 दिनों के भीतर हर उस आदमी तक पहुंचना है जिसकी नौकरी खतरे में है या जिसे निकाल दिया गया है। सभी को बताना है कि 1 मार्च को रविवार है और उस दिन सभी को अपनी रोटी बांधकर जंतर-मंतर पहुंचना है।

3 मार्च से बोर्ड लगाने की चेतावनी

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर 2 मार्च तक सरकार नहीं मानी, तो 3 मार्च से हम सब लोग अपने-अपने घर के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाएंगे। उस बोर्ड पर लिखा होगा कि ‘मेरी नौकरी भाजपा ने छीन ली है’। उन्होंने कहा कि जब पड़ोसी, रिश्तेदार और गांव के लोग गुजरेंगे और वह बोर्ड देखेंगे, तो भाजपा उस गली में नहीं घुस पाएगी जहां यह बोर्ड लगा होगा। लोग भाजपाइयों से पूछेंगे कि उनकी नौकरी छीनने के बाद भाजपा यहां वोट मांगने कैसे आई है?

ये भी पढ़ें – आसमान में छाए काले बादल, क्या कोलंबो में बारिश बिगाड़ेगी खेल? अगर हां तो जानें परिणाम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari15 February 2026 - 4:41 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of फिर शुरू होगा बारिश का दौर, दो दिन बरसेंगे बादल, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी

फिर शुरू होगा बारिश का दौर, दो दिन बरसेंगे बादल, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी

15 February 2026 - 11:12 AM
Photo of महाशिवरात्रि 2026 : चार प्रहर पूजा से लेकर जलाभिषेक तक के शुभ मुहूर्त, जानें सभी शुभ योग और पूजा विधि

महाशिवरात्रि 2026 : चार प्रहर पूजा से लेकर जलाभिषेक तक के शुभ मुहूर्त, जानें सभी शुभ योग और पूजा विधि

15 February 2026 - 8:38 AM
Photo of जनकपुरी क्राइम सीन से लेकर नकली यमुना तक, सौरभ भारद्वाज ने उठाए गंभीर सवाल

जनकपुरी क्राइम सीन से लेकर नकली यमुना तक, सौरभ भारद्वाज ने उठाए गंभीर सवाल

14 February 2026 - 7:08 PM
Photo of PM Modi का नया रेल नेटवर्क, 18,509 करोड़ के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स, 4 राज्यों में बिछेगा पटरियों का जाल

PM Modi का नया रेल नेटवर्क, 18,509 करोड़ के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स, 4 राज्यों में बिछेगा पटरियों का जाल

14 February 2026 - 6:26 PM
Photo of नोएडा वासियों को PM Modi का तोहफा, एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को दी मंजूरी

नोएडा वासियों को PM Modi का तोहफा, एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को दी मंजूरी

14 February 2026 - 4:02 PM
Photo of Mumbai Metro : मुंबई में बड़ा हादसा, मेट्रो पिलर का हिस्सा गिरा, 4 लोग घायल

Mumbai Metro : मुंबई में बड़ा हादसा, मेट्रो पिलर का हिस्सा गिरा, 4 लोग घायल

14 February 2026 - 1:33 PM
Photo of पादरी वैलेंटाइन को फांसी और 14 फरवरी से वैलेंटाइन डे की शुरुआत- जानें पूरा किस्सा

पादरी वैलेंटाइन को फांसी और 14 फरवरी से वैलेंटाइन डे की शुरुआत- जानें पूरा किस्सा

14 February 2026 - 1:28 PM
Photo of दुश्मन सावधान! भारतीय वायुसेना का बाहुबली विमान C-130J, चीन बॉर्डर पर दिखाया दम

दुश्मन सावधान! भारतीय वायुसेना का बाहुबली विमान C-130J, चीन बॉर्डर पर दिखाया दम

14 February 2026 - 1:13 PM
Photo of महाशिवरात्रि 2026 व्रत : संकल्प कैसे लें और पारण कब करें- जानें पूरी विधि

महाशिवरात्रि 2026 व्रत : संकल्प कैसे लें और पारण कब करें- जानें पूरी विधि

14 February 2026 - 12:17 PM
Photo of पुलवामा बरसी पर फिर ताजा हुई दर्दनाक यादें, कश्मीर घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज, श्रीनगर समेत हाई अलर्ट

पुलवामा बरसी पर फिर ताजा हुई दर्दनाक यादें, कश्मीर घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज, श्रीनगर समेत हाई अलर्ट

14 February 2026 - 8:30 AM
Back to top button