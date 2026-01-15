Magh Mela 2026 : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आज दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति का है. इस मौके पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है. कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. ब्रह्म मुहूर्त से अब तक लाखों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं.

मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज करीब डेढ़ करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे. बीते बुधवार को एकादशी पर ही 85 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी. पौष पूर्णिमा पर 31 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं. वहीं, मक संक्राति के स्नान को देखते हुए मेला प्रशासन की तरफ से भी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं.

संगम में स्नान के लिए सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए

माघ मेले में 20 से 25 लाख कल्पवासी एक माह का कल्पवास कर रहे हैं. पूरे मेले के दौरान डेढ़ महीने में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे. मेले के लिए 12100 फीट लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है. किसी भी अनहोनी से बचने के लिए स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग, जल पुलिस, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और गोताखोर तैनात किए गए हैं. मेले से जुड़े अधिकारी भी स्थल पर मौजूद है.

बिजली और ढांचागत तैयारियां पूरी

सिंचाई विभाग ने माघ मेले में दस हजार क्यूसेक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है. वही, लोक निर्माण ने मेले के लिए 160 किमी लंबी चकर्ड प्लेट बिछाई है. यूपी जल निगम द्वारा 242 किमी पेयजल लाइन और 85 किमी सीवर लाइन लगाई गई है. इसके अलावा, यूपी पावर कारपोरेशन ने 25 अस्थाई विद्युत सबस्टेशन स्थापिक किए हैं.

बता दें कि पूरा मेला क्षेत्र में 17 थाने, 42 चौकियां, 20 फायर टेंडर, 7 अग्निशमन चौकी 20 अग्निशमन के वॉच टावर, एक जल पुलिस थाना, एक जल पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. साथ ही स्नान घाटों पर एटीएस कमांडो भी तैनात किए गए हैं.

सीसीटीवी और एआई कैमरों से सुरक्षा

वहीं, सीसीटीवी कैमरे से और एआई युक्त 400 कैमरे से क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड डेंसिटी एनालिसिस और इंसिडेंट निगरानी की जा रही है. माघ मेले में 3800 परिवहन निगम की बसें लगाई गई हैं. मकर संक्रांति के बाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 30 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ स्नान पर्व के साथ मेले का समापन होगा.

