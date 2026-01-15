Uttar Pradeshधर्म

मकर संक्रांति पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब, सुरक्षा और व्यवस्थाएं सख्त

Ajay Yadav15 January 2026 - 8:32 AM
2 minutes read
Magh Mela 2026 :
मकर संक्रांति पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब, सुरक्षा और व्यवस्थाएं सख्त

Magh Mela 2026 : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आज दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति का है. इस मौके पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है. कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. ब्रह्म मुहूर्त से अब तक लाखों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं.

मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज करीब डेढ़ करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे. बीते बुधवार को एकादशी पर ही 85 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी. पौष पूर्णिमा पर 31 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं. वहीं, मक संक्राति के स्नान को देखते हुए मेला प्रशासन की तरफ से भी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं.

संगम में स्नान के लिए सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए

माघ मेले में 20 से 25 लाख कल्पवासी एक माह का कल्पवास कर रहे हैं. पूरे मेले के दौरान डेढ़ महीने में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे. मेले के लिए 12100 फीट लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है. किसी भी अनहोनी से बचने के लिए स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग, जल पुलिस, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और गोताखोर तैनात किए गए हैं. मेले से जुड़े अधिकारी भी स्थल पर मौजूद है.

बिजली और ढांचागत तैयारियां पूरी

सिंचाई विभाग ने माघ मेले में दस हजार क्यूसेक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है. वही, लोक निर्माण ने मेले के लिए 160 किमी लंबी चकर्ड प्लेट बिछाई है. यूपी जल निगम द्वारा 242 किमी पेयजल लाइन और 85 किमी सीवर लाइन लगाई गई है. इसके अलावा, यूपी पावर कारपोरेशन ने 25 अस्थाई विद्युत सबस्टेशन स्थापिक किए हैं.

बता दें कि पूरा मेला क्षेत्र में 17 थाने, 42 चौकियां, 20 फायर टेंडर, 7 अग्निशमन चौकी 20 अग्निशमन के वॉच टावर, एक जल पुलिस थाना, एक जल पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. साथ ही स्नान घाटों पर एटीएस कमांडो भी तैनात किए गए हैं.

सीसीटीवी और एआई कैमरों से सुरक्षा

वहीं, सीसीटीवी कैमरे से और एआई युक्त 400 कैमरे से क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड डेंसिटी एनालिसिस और इंसिडेंट निगरानी की जा रही है. माघ मेले में 3800 परिवहन निगम की बसें लगाई गई हैं. मकर संक्रांति के बाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 30 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ स्नान पर्व के साथ मेले का समापन होगा.

ये भी पढ़ें- लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 January 2026 - 8:32 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी

उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी

15 January 2026 - 7:54 AM
Photo of प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

14 January 2026 - 2:47 PM
Photo of डेढ़ साल में जिस तरह….बड़ा आरोप लगाते हुए साध्वी हर्षा ने धार्मिक मार्ग छोड़ने का लिया फैसला

डेढ़ साल में जिस तरह….बड़ा आरोप लगाते हुए साध्वी हर्षा ने धार्मिक मार्ग छोड़ने का लिया फैसला

14 January 2026 - 1:19 PM
Photo of अखिलेश यादव ने शी जिनपिंग के नेताओं के RSS दौरे पर साधा निशाना, कहा- ‘हमको ही धोखा दे दिया’

अखिलेश यादव ने शी जिनपिंग के नेताओं के RSS दौरे पर साधा निशाना, कहा- ‘हमको ही धोखा दे दिया’

14 January 2026 - 12:27 PM
Photo of मकर संक्रांति 2026 : 14 या 15 जनवरी? जानें सही तारीख और नियम

मकर संक्रांति 2026 : 14 या 15 जनवरी? जानें सही तारीख और नियम

14 January 2026 - 9:09 AM
Photo of पहले पत्नी और मां का सिर कुचल की हत्या फिर खोपड़ी से खाने लगा मांस, कुशीनगर में दिल दहला देने वाली वारदात

पहले पत्नी और मां का सिर कुचल की हत्या फिर खोपड़ी से खाने लगा मांस, कुशीनगर में दिल दहला देने वाली वारदात

13 January 2026 - 2:58 PM
Photo of मेरठ में कड़ाके की ठंड, कक्षा 9 तक के सभी स्कूल बंद, डीएम का नया आदेश जारी

मेरठ में कड़ाके की ठंड, कक्षा 9 तक के सभी स्कूल बंद, डीएम का नया आदेश जारी

13 January 2026 - 12:20 PM
Photo of 14 या 15 जनवरी! कब मनाया जाएगा मकर संक्रांति? जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त

14 या 15 जनवरी! कब मनाया जाएगा मकर संक्रांति? जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त

12 January 2026 - 5:40 PM
Photo of प्रशासन को चुनौती और कानून की उड़ाई धज्जियां, पति ने थाने में ही पत्नी को मारी गोली, जानें पूरा मामला

प्रशासन को चुनौती और कानून की उड़ाई धज्जियां, पति ने थाने में ही पत्नी को मारी गोली, जानें पूरा मामला

12 January 2026 - 4:53 PM
Photo of पक्षी टकराने से इंडिगो विमान की नाक क्षतिग्रस्त, पायलट ने 216 यात्रियों की जान बचाई

पक्षी टकराने से इंडिगो विमान की नाक क्षतिग्रस्त, पायलट ने 216 यात्रियों की जान बचाई

12 January 2026 - 3:33 PM
Back to top button