Gujarat

गुजरात के कच्छ में 4.1 तीव्रता का भूकंप, कोई हताहत या नुकसान नहीं

Ajay Yadav17 January 2026 - 11:58 AM
1 minute read
Gujarat Earthquake :
गुजरात के कच्छ में 4.1 तीव्रता का भूकंप, कोई हताहत या नुकसान नहीं

Gujarat Earthquake : गुजरात के कच्छ जिले में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, भूकंप की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. गांधीनगर स्थित भूकंपीय अनुसंधान संस्थान (ISR) के मुताबकि, भूकंप शुक्रवार देर रात 1 बजकर 22 मिनट पर आया और इसका केंद्र खावड़ा से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व में था.

कच्छ में भूकंप से कोई हताहत या नुकसान नहीं

“जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस भूकंप में किसी के घायल होने या संपत्ति को नुकसान पहुँचने की कोई सूचना नहीं मिली है. कच्छ जिला ‘अत्यधिक भूकंपीय जोखिम’ वाले क्षेत्र में आता है, जहां समय-समय पर कम तीव्रता के भूकंप महसूस किए जाते रहते हैं.”

बता दें कि साल 2001 में कच्छ में आया भूकंप पिछले दो शताब्दियों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप था. 26 जनवरी 2001 को भुज के भचाऊ इलाके में 7.6 तीव्रता का यह भूकंप आया, जिसने 13,800 लोगों की जान ले ली और बड़ी क्षति पहुंचाई.


ये भी पढ़ें- माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस पर केंद्र सरकार करे पुनर्विचार, कुलतार सिंह संधवां की बड़ी मांग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav17 January 2026 - 11:58 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल, अहमदाबाद-वडोदरा में बूथ वॉलिंटियर्स को दिलाएंगे शपथ

गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल, अहमदाबाद-वडोदरा में बूथ वॉलिंटियर्स को दिलाएंगे शपथ

17 January 2026 - 7:37 AM
Photo of पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने साबरमती में पतंग महोत्सव में उड़ाई पतंग

पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने साबरमती में पतंग महोत्सव में उड़ाई पतंग

12 January 2026 - 12:37 PM
Photo of सोमनाथ मंदिर में PM Modi की गूंज, बोले- सोमनाथ तोड़ने वाले पन्नों में सिमटे, हमें आज भी रहना है अलर्ट

सोमनाथ मंदिर में PM Modi की गूंज, बोले- सोमनाथ तोड़ने वाले पन्नों में सिमटे, हमें आज भी रहना है अलर्ट

11 January 2026 - 1:34 PM
Photo of Earthquake : 12 घंटे में एक के बाद एक 7 भूकंप के झटकें, इतनी रही तीव्रता, दहशत में लोग

Earthquake : 12 घंटे में एक के बाद एक 7 भूकंप के झटकें, इतनी रही तीव्रता, दहशत में लोग

9 January 2026 - 1:33 PM
Photo of सुबह 4.30 बजे कच्छ में कांपी धरती, 4.4 तीव्रता के भूकंप से डरे लोग

सुबह 4.30 बजे कच्छ में कांपी धरती, 4.4 तीव्रता के भूकंप से डरे लोग

26 December 2025 - 11:15 AM
Photo of आदिवासी कल्याण के 50 करोड़ रुपए गुजरात सरकार ने VIP स्वागत में फूंके, AAP पार्टी ने किया खुलासा

आदिवासी कल्याण के 50 करोड़ रुपए गुजरात सरकार ने VIP स्वागत में फूंके, AAP पार्टी ने किया खुलासा

22 December 2025 - 6:26 PM
Photo of अहमदाबाद में स्कूलों को बम की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

अहमदाबाद में स्कूलों को बम की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

17 December 2025 - 4:50 PM
Photo of गुजरात ACB इन एक्शन मोड, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल 30 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

गुजरात ACB इन एक्शन मोड, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल 30 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

15 December 2025 - 7:41 PM
Photo of गुजरात में दोस्त ने दोस्त की हत्या, शव के टुकड़े कर बोरवेल में फेंका

गुजरात में दोस्त ने दोस्त की हत्या, शव के टुकड़े कर बोरवेल में फेंका

10 December 2025 - 3:23 PM
Photo of राजकोट में केजरीवाल का दावा : गुजरात में बदलाव तय, अगला मेयर ‘आप’ का होगा

राजकोट में केजरीवाल का दावा : गुजरात में बदलाव तय, अगला मेयर ‘आप’ का होगा

9 December 2025 - 8:02 AM
Back to top button