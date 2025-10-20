फटाफट पढ़ें

पंजाब विधानसभा ने छात्रों को बुलाया

1237 सत्र में और 1171 गैर-सत्र में आए

स्पीकर ने छात्रों से मुलाकात की

छात्रों ने भवन देखकर खुशी जताई

यात्रा ने रुचि और जागरूकता बढ़ाई

Punjab News : राज्य के विद्यार्थियों को विधानसभा के कार्यप्रणाली से संबंधित व्यावहारिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से, पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब के विद्यार्थियों को विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित किया.

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से अब तक विधानसभा की वास्तविक कार्यवाही देखने के लिए सत्र के दौरान 1237 विद्यार्थियों ने और गैर-सत्र दिनों में 1171 विद्यार्थियों ने दौरा किया. स्पीकर ने विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और कहा कि उनके लिए पंजाब विधानसभा सचिवालय में विद्यार्थियों से बातचीत करना अत्यंत हर्ष का विषय है.

भव्य विधानसभा देखकर छात्रों ने खुशी जताई

स्पीकर ने कहा कि पंजाब विधानसभा की संवैधानिक कार्यवाही को देखकर विद्यार्थियों में राजनीति के क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है, जो देश के लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा उनके भविष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी. विद्यार्थियों ने पंजाब विधानसभा भवन के शानदार डिजाइन और वास्तुकला को देखकर आश्चर्य और खुशी व्यक्त की.

