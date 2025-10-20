Punjab

जनवरी 2025 से 2408 विद्यार्थियों ने किया पंजाब विधानसभा का दौरा : स्पीकर कुलतार सिंह संधवां

Ajay Yadav20 October 2025 - 9:44 AM
1 minute read
Punjab News :
जनवरी 2025 से 2408 विद्यार्थियों ने किया पंजाब विधानसभा का दौरा : स्पीकर कुलतार सिंह संधवां

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब विधानसभा ने छात्रों को बुलाया
  • 1237 सत्र में और 1171 गैर-सत्र में आए
  • स्पीकर ने छात्रों से मुलाकात की
  • छात्रों ने भवन देखकर खुशी जताई
  • यात्रा ने रुचि और जागरूकता बढ़ाई

Punjab News : राज्य के विद्यार्थियों को विधानसभा के कार्यप्रणाली से संबंधित व्यावहारिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से, पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब के विद्यार्थियों को विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित किया.

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से अब तक विधानसभा की वास्तविक कार्यवाही देखने के लिए सत्र के दौरान 1237 विद्यार्थियों ने और गैर-सत्र दिनों में 1171 विद्यार्थियों ने दौरा किया. स्पीकर ने विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और कहा कि उनके लिए पंजाब विधानसभा सचिवालय में विद्यार्थियों से बातचीत करना अत्यंत हर्ष का विषय है.

भव्य विधानसभा देखकर छात्रों ने खुशी जताई

स्पीकर ने कहा कि पंजाब विधानसभा की संवैधानिक कार्यवाही को देखकर विद्यार्थियों में राजनीति के क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है, जो देश के लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा उनके भविष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी. विद्यार्थियों ने पंजाब विधानसभा भवन के शानदार डिजाइन और वास्तुकला को देखकर आश्चर्य और खुशी व्यक्त की.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 October 2025 - 9:44 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of De-Addiction Campaign : 232वें पंजाब पुलिस हत्थे चढ़े साथ 67 नशा तस्कर, नशीले पदार्थ भी बरामद

De-Addiction Campaign : 232वें पंजाब पुलिस हत्थे चढ़े साथ 67 नशा तस्कर, नशीले पदार्थ भी बरामद

20 October 2025 - 4:04 PM
Photo of डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी की अपील: दीवाली और बंदी छोड़ दिवस पर मनाएं खुशियां, पर बचाएं पर्यावरण

डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी की अपील: दीवाली और बंदी छोड़ दिवस पर मनाएं खुशियां, पर बचाएं पर्यावरण

20 October 2025 - 3:41 PM
Photo of पंजाब की मिसाल: ‘आम आदमी क्लिनिक’ ने 4.20 करोड़ मरीजों को दिया मुफ्त और भरोसेमंद इलाज

पंजाब की मिसाल: ‘आम आदमी क्लिनिक’ ने 4.20 करोड़ मरीजों को दिया मुफ्त और भरोसेमंद इलाज

20 October 2025 - 3:15 PM
Photo of Ludhiana Medical Helpline : लुधियाना में मेडिकल इमर्जेंसी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

Ludhiana Medical Helpline : लुधियाना में मेडिकल इमर्जेंसी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

20 October 2025 - 12:26 PM
Photo of पंजाब में ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना में तिमाही बंपर इनाम की शुरुआत, नागरिकों के लिए नकद पुरस्कार

पंजाब में ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना में तिमाही बंपर इनाम की शुरुआत, नागरिकों के लिए नकद पुरस्कार

20 October 2025 - 12:25 PM
Photo of पंजाब मंत्रिमंडल की अपील: “ग्रीन दीवाली” मनाएं और बंदी छोड़ दिवस पर भाईचारे का संदेश फैलाएं

पंजाब मंत्रिमंडल की अपील: “ग्रीन दीवाली” मनाएं और बंदी छोड़ दिवस पर भाईचारे का संदेश फैलाएं

20 October 2025 - 11:38 AM
Photo of तरन तारन उपचुनाव : नामांकन के छठे दिन 14 उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन पत्र

तरन तारन उपचुनाव : नामांकन के छठे दिन 14 उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन पत्र

20 October 2025 - 11:37 AM
Photo of पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी के साथ 59 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी के साथ 59 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

20 October 2025 - 10:51 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू और निर्बाध बनाने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू और निर्बाध बनाने के दिए निर्देश

20 October 2025 - 10:24 AM
Photo of “बिल लाओ इनाम पाओ” योजना में 1 लाख रुपये का तिमाही बंपर इनाम शुरू : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

“बिल लाओ इनाम पाओ” योजना में 1 लाख रुपये का तिमाही बंपर इनाम शुरू : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

20 October 2025 - 9:22 AM
Back to top button