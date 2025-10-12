फटाफट पढ़ें

पंजाब में नशा विरोधी मुहिम 224वें दिन जारी रही

325 छापों में 94 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए

भारी मात्रा में हेरोइन, आईसीई और अफीम बरामद हुई

37 लोगों को नशा छोड़ने के लिए राजी किया गया

त्रि-स्तरीय रणनीति से नशा मुक्त पंजाब बनाने का प्रयास

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य में नशों के खात्मे के लिए शुरू की गई नशा विरोधी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” लगातार 224वें दिन भी जारी है. इसी कड़ी में आज पंजाब पुलिस ने 325 स्थानों पर छापामारी की, जिसमें राज्य भर में 65 एफआईआर दर्ज कर 94 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इससे अब तक 224 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 32,683 हो गई है.

भारी मात्रा में नशा पकड़ा गया

इस छापेमारी में गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 2.8 किलो हेरोइन, 2.9 किलो आई सी ई, 24.2 किलो अफीम, 293 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 1.22 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने का निर्देश दिया है. युद्ध नशों विरुद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया गया है.

37 लोगों को नशा छोड़ने के लिए राजी किया

इस ऑपरेशन के दौरान 71 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमें राज्य भर में 325 छापे मार रही थीं. पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 336 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की. राज्य सरकार ने नशों के खात्मे के लिए त्रि-स्तरीय रणनीति अपनाई है. इंफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी). इसी डी-एडिक्शन हिस्से के तहत आज 37 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के इलाज के लिए राजी किया गया.

