Punjab

पंजाब में 224वें दिन जारी ‘युद्ध नशों विरुद्ध’, 94 तस्कर पकड़े, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद

Ajay Yadav12 October 2025 - 1:48 PM
1 minute read
Punjab News :
पंजाब में 224वें दिन जारी 'युद्ध नशों विरुद्ध', 94 तस्कर पकड़े, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में नशा विरोधी मुहिम 224वें दिन जारी रही
  • 325 छापों में 94 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए
  • भारी मात्रा में हेरोइन, आईसीई और अफीम बरामद हुई
  • 37 लोगों को नशा छोड़ने के लिए राजी किया गया
  • त्रि-स्तरीय रणनीति से नशा मुक्त पंजाब बनाने का प्रयास

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य में नशों के खात्मे के लिए शुरू की गई नशा विरोधी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” लगातार 224वें दिन भी जारी है. इसी कड़ी में आज पंजाब पुलिस ने 325 स्थानों पर छापामारी की, जिसमें राज्य भर में 65 एफआईआर दर्ज कर 94 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इससे अब तक 224 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 32,683 हो गई है.

भारी मात्रा में नशा पकड़ा गया

इस छापेमारी में गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 2.8 किलो हेरोइन, 2.9 किलो आई सी ई, 24.2 किलो अफीम, 293 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 1.22 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने का निर्देश दिया है. युद्ध नशों विरुद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया गया है.

37 लोगों को नशा छोड़ने के लिए राजी किया

इस ऑपरेशन के दौरान 71 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमें राज्य भर में 325 छापे मार रही थीं. पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 336 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की. राज्य सरकार ने नशों के खात्मे के लिए त्रि-स्तरीय रणनीति अपनाई है. इंफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी). इसी डी-एडिक्शन हिस्से के तहत आज 37 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के इलाज के लिए राजी किया गया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav12 October 2025 - 1:48 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस की तैयारियां: मलवा से नगर कीर्तन, लाइट-साउंड शो और भव्य आयोजन

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस की तैयारियां: मलवा से नगर कीर्तन, लाइट-साउंड शो और भव्य आयोजन

12 October 2025 - 2:44 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्ष पर किया हमला, जनता हितैषी पहलों और विकास को लेकर दी जानकारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्ष पर किया हमला, जनता हितैषी पहलों और विकास को लेकर दी जानकारी

12 October 2025 - 2:17 PM
Photo of पंजाब का एआई-आधारित स्ट्रोक प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मॉडल के रूप में उभरा, 700 से अधिक स्ट्रोक मरीजों का किया गया परीक्षण

पंजाब का एआई-आधारित स्ट्रोक प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मॉडल के रूप में उभरा, 700 से अधिक स्ट्रोक मरीजों का किया गया परीक्षण

12 October 2025 - 1:08 PM
Photo of पंजाब एससी आयोग ने ADGP पूरन कुमार आत्महत्या मामले में रिपोर्ट तलब की

पंजाब एससी आयोग ने ADGP पूरन कुमार आत्महत्या मामले में रिपोर्ट तलब की

12 October 2025 - 12:55 PM
Photo of लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा पंजाब सरकार तेजी से पूरा कर रही सरकारी भवन प्रोजेक्ट जनता को जल्द मिलेगी सुविधाएं

लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा पंजाब सरकार तेजी से पूरा कर रही सरकारी भवन प्रोजेक्ट जनता को जल्द मिलेगी सुविधाएं

12 October 2025 - 9:27 AM
Photo of योगी सरकार का दलित परिवार को बड़ा भरोसा, हरिओम बाल्मिकी के हत्यारों के लिए अब कोई राहत नहीं

योगी सरकार का दलित परिवार को बड़ा भरोसा, हरिओम बाल्मिकी के हत्यारों के लिए अब कोई राहत नहीं

11 October 2025 - 10:17 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार और आठ पिस्तौल बरामद

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार और आठ पिस्तौल बरामद

11 October 2025 - 8:38 PM
Photo of भगवंत सिंह मान ने चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की कड़ी निंदा की, भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता पर लगाया आरोप

भगवंत सिंह मान ने चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की कड़ी निंदा की, भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता पर लगाया आरोप

11 October 2025 - 7:55 PM
Photo of गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस पर बड़ी पहल – हरजोत बैंस ने मांगी श्री आनंदपुर साहिब के लिए अतिरिक्त रेल सेवाएं

गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस पर बड़ी पहल – हरजोत बैंस ने मांगी श्री आनंदपुर साहिब के लिए अतिरिक्त रेल सेवाएं

11 October 2025 - 7:37 PM
Photo of पैसको ने मनाया 47वां स्थापना दिवस, पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

पैसको ने मनाया 47वां स्थापना दिवस, पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

11 October 2025 - 3:50 PM
Back to top button