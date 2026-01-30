Jammu Kashmir : पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में घनघोर बेज्जती करवाकर भी वह फिर नीचता की सभी सीमाएं लाघ रहा है। बता दें कि उत्तरी कश्मीर में LOC पर 15 पाकिस्तानी ड्रोन भेजे गए। जिन्हें हमारी भारतीय सेना ने सीमा पर ही मुहतोड़ जवाब दिया।

भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में केरन सेक्टर के जोधा माकन बीरंडोरी इलाके के पास करीब 15 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जिसके बाद सेना के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खदेड़ दिया। भारतीय जवानों की फायरिंग के बाद यह ड्रोन वापस लौट गए। अधिकारी हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने कुपवाड़ा में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ पर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

जान-माल का नुकसान नहीं

सूत्रों के मुताबिक, ड्रोन भारतीय बॉर्डर में घुसते हुए देखे गए। भारतीय सेना की 06 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन तुरंत अपनी ओर लौट गए। इस कार्रवाई में किसी तरह का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अधिकारियों ने इलाके में सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी।

