Day Care : इस घटना के एक वीडियो में सपष्ट रूप से देका जा सकता है कि मेड मेड बच्ची को जोर से जमीन पर पटक देती है.

उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-137 स्थित पारस टियरा सोसायटी के डे-केयर में 15 महीने की मासूम बच्ची के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. इस घटना में नाबालिग मेड पर आरोप है कि उसने बच्ची को थप्पड़ मारा और उसे फर्श पर भी पटक दिया. मेड यहां तक ही नहीं रुकी, आरोप ये भी है कि मेड ने बच्ची को प्लास्टिक बेल्ट से मारा और उसे काटा भी है. बच्ची की मां की शिकायत पर सेक्टर-142 थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

सीसीटीवी में दिखी बच्ची से मारपीट

इस मामले में हैरानी की बात यह है कि घटना के दौरान डे-केयर की प्रमुख ने कोई का आरोप है कि बच्ची के शरीर पर दांत से काटने के निशान पाए गए हैं. जिसे डॉक्टर ने “बाइट” यानी काटने की पुष्टि की है. इसके अलावा, बच्ची को थप्पड़ मारने, जमीन पर पटकने और प्लास्टिक बेल्ट से पीटने की बात भी सामने आई है. इस घटना की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी हुई है, जिसमें मेड को बच्ची को जमीन पर पटकते हुए और बच्ची को जोर-जोर से रोते हुए देका जा सकता है.

पुलिस ने मेड को हिरासत में लिया

इस मामले में हैरानी की बात यह है कि घटना के दौरान डे-केयर की प्रमुख ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मेड और डे-केयर प्रमुख ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मेड को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है. इस घटना ने शहर में छोटे बच्चों की देखभाल से जुड़ी डे-केयर संस्थानों की निगरानी और जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं.

