Kidnapped Siblings : रांची के धुर्वा इलाके से 4 और 5 साल के दो भाई -बहन कुछ दिन पहले लापता हो गए थे, जिससे इलाके के लोगों में काफी गुसा था. राजधानी में विरोध-प्रदर्शन भी हुए. अब 13 दिन बाद पुलिस टीम ने दोनों बच्चों को रामगढ़ से सुरक्षित बरामद कर लिया है. बच्चों के मिलने से परिजनों के साथ-साथ आस-पास के लोगों ने भी राहत की सांस ली है.

पुलिस के मुताबिक, दोनों बच्चे दो जनवरी को अपने घर के पास स्थित किराने की दुकान जाने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे. इस मामले की खबर मिलते ही रांची पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू की. एसपी ग्रामीण प्रवीण पुष्कर ने बताया कि छानबीन के दौरान बच्चों को चितरपुर रामगढ़ जिले में ट्रेस किया गया था.

बच्चों की सकुशल बरामदगी

इस अभियान में रांची पुलिस और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने तेजी और कुशलता के साथ कार्रवाई की. बच्चों की खोज के लिए 40 पुलिसकर्मियों की एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई थी. रामगढ़ के एसपी अजय कुमार ने जानकारी दी कि दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है. वहीं, एसआई संजय सिंह ने भी बताया कि दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं और रांची पुलिस उन्हें लेकर रांची के लिए रवाना हो चुकी है.

इस घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दोनों भाई-बहनों को आज अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है, सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कोई व्यक्ति इतना अमानवीय कैसे हो सकता है. पिछले कुछ दिन व्यक्तिगत रूप से उनके लिए बेहद चिंताजनक रहे.

अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत

सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि शुरुआत में भले ही कोई ठोस सफलता नहीं मिली, लेकिन जिस तरह रांची पुलिस ने दूसरे राज्य में हुई मिलती-जुलती घटनाओं के तार जोड़कर अपराधियों तक पहुँच बनाई और बच्चों को सुरक्षित छुड़ाया, वह काबिले-तारीफ है. सीएम ने स्पष्ट किया कि बच्चों की बरामदगी के साथ ही जांच समाप्त नहीं होगी, बल्कि राज्य के अंदर और बाहर सक्रिय ऐसे आपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी कमर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा.

लापता बच्चों को लेकर राजधानी में प्रदर्शन आपको बता दें कि बच्चों के लापता होने के बाद राजी में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे. वहीं, बीजेपी ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की थी. वहीं, बच्चों की सुरक्षित वापसी के बाद परिवार वालों ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की तारिफ की. दोनों बच्चों के सकुशल मिलने से परिवारजनों के साथ-साथ स्थानीय लोग और पड़ोसी भी राहत महसूस कर रहे हैं.

