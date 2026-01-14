Other Statesक्राइम

13 दिन बाद अपहृत भाई-बहन सकुशल बरामद, पुलिस की मुस्तैदी से परिवार ने ली राहत की सांस

Shanti Kumari14 January 2026 - 2:31 PM
2 minutes read
Kidnapped Siblings

Kidnapped Siblings : रांची के धुर्वा इलाके से 4 और 5 साल के दो भाई -बहन कुछ दिन पहले लापता हो गए थे, जिससे इलाके के लोगों में काफी गुसा था. राजधानी में विरोध-प्रदर्शन भी हुए. अब 13 दिन बाद पुलिस टीम ने दोनों बच्चों को रामगढ़ से सुरक्षित बरामद कर लिया है. बच्चों के मिलने से परिजनों के साथ-साथ आस-पास के लोगों ने भी राहत की सांस ली है.

पुलिस के मुताबिक, दोनों बच्चे दो जनवरी को अपने घर के पास स्थित किराने की दुकान जाने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे. इस मामले की खबर मिलते ही रांची पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू की. एसपी ग्रामीण प्रवीण पुष्कर ने बताया कि छानबीन के दौरान बच्चों को चितरपुर रामगढ़ जिले में ट्रेस किया गया था.

बच्चों की सकुशल बरामदगी

इस अभियान में रांची पुलिस और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने तेजी और कुशलता के साथ कार्रवाई की. बच्चों की खोज के लिए 40 पुलिसकर्मियों की एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई थी. रामगढ़ के एसपी अजय कुमार ने जानकारी दी कि दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है. वहीं, एसआई संजय सिंह ने भी बताया कि दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं और रांची पुलिस उन्हें लेकर रांची के लिए रवाना हो चुकी है.

इस घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दोनों भाई-बहनों को आज अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है, सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कोई व्यक्ति इतना अमानवीय कैसे हो सकता है. पिछले कुछ दिन व्यक्तिगत रूप से उनके लिए बेहद चिंताजनक रहे.

अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत

सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि शुरुआत में भले ही कोई ठोस सफलता नहीं मिली, लेकिन जिस तरह रांची पुलिस ने दूसरे राज्य में हुई मिलती-जुलती घटनाओं के तार जोड़कर अपराधियों तक पहुँच बनाई और बच्चों को सुरक्षित छुड़ाया, वह काबिले-तारीफ है. सीएम ने स्पष्ट किया कि बच्चों की बरामदगी के साथ ही जांच समाप्त नहीं होगी, बल्कि राज्य के अंदर और बाहर सक्रिय ऐसे आपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी कमर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा.

लापता बच्चों को लेकर राजधानी में प्रदर्शन आपको बता दें कि बच्चों के लापता होने के बाद राजी में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे. वहीं, बीजेपी ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की थी. वहीं, बच्चों की सुरक्षित वापसी के बाद परिवार वालों ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की तारिफ की. दोनों बच्चों के सकुशल मिलने से परिवारजनों के साथ-साथ स्थानीय लोग और पड़ोसी भी राहत महसूस कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें – डेढ़ साल में जिस तरह….बड़ा आरोप लगाते हुए साध्वी हर्षा ने धार्मिक मार्ग छोड़ने का लिया फैसला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari14 January 2026 - 2:31 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पहले पत्नी और मां का सिर कुचल की हत्या फिर खोपड़ी से खाने लगा मांस, कुशीनगर में दिल दहला देने वाली वारदात

पहले पत्नी और मां का सिर कुचल की हत्या फिर खोपड़ी से खाने लगा मांस, कुशीनगर में दिल दहला देने वाली वारदात

13 January 2026 - 2:58 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’’ के 317वें दिन पंजाब पुलिस ने किए गिरफ्तार 69 नशा तस्कर

‘युद्ध नशों विरुद्ध’’ के 317वें दिन पंजाब पुलिस ने किए गिरफ्तार 69 नशा तस्कर

13 January 2026 - 8:58 AM
Photo of प्रशासन को चुनौती और कानून की उड़ाई धज्जियां, पति ने थाने में ही पत्नी को मारी गोली, जानें पूरा मामला

प्रशासन को चुनौती और कानून की उड़ाई धज्जियां, पति ने थाने में ही पत्नी को मारी गोली, जानें पूरा मामला

12 January 2026 - 4:53 PM
Photo of नशीली दवा खिलाकर बनाया बंधक, बर्खास्त IAS ने नौकर पर लगाए गंभीर आरोप

नशीली दवा खिलाकर बनाया बंधक, बर्खास्त IAS ने नौकर पर लगाए गंभीर आरोप

12 January 2026 - 3:37 PM
Photo of BMC चुनाव के लिए महायुति ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबई को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास शहर

BMC चुनाव के लिए महायुति ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबई को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास शहर

11 January 2026 - 4:44 PM
Photo of पहचान और धर्म पर बहस, वारिस पठान के बयान और बीजेपी-शिवसेना विवाद ने बढ़ाई गर्मी

पहचान और धर्म पर बहस, वारिस पठान के बयान और बीजेपी-शिवसेना विवाद ने बढ़ाई गर्मी

11 January 2026 - 12:51 PM
Photo of एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनी बेटी देश की पीएम बनेगी…ओवैसी का क्या है सपना?

एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनी बेटी देश की पीएम बनेगी…ओवैसी का क्या है सपना?

10 January 2026 - 5:01 PM
Photo of 9-सीटर चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त, सभी यात्री घायल, क्षेत्रीय विमानन सुरक्षा पर उठीं नई चिंताएं

9-सीटर चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त, सभी यात्री घायल, क्षेत्रीय विमानन सुरक्षा पर उठीं नई चिंताएं

10 January 2026 - 3:33 PM
Photo of कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत का मामला, अब CID करेगी जांच

कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत का मामला, अब CID करेगी जांच

10 January 2026 - 1:51 PM
Photo of शालीमार बाग में दिनदहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या, अपने पति की हत्या का केस लड़ते SC पहुंची थी मृतका

शालीमार बाग में दिनदहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या, अपने पति की हत्या का केस लड़ते SC पहुंची थी मृतका

10 January 2026 - 12:55 PM
Back to top button