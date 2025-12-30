राष्ट्रीय

सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे या पढ़ाएंगे? आवारा कुत्तों की निगरानी में शिक्षकों को लगाने पर केजरीवाल का BJP पर निशाना

Shanti Kumari30 December 2025 - 7:27 PM
2 minutes read
Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal : दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों को गिनने और निगरानी रखने का आदेश जारी कर भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गई है। यह आदेश आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश इकाई के नेता भाजपा सरकार पर हमलावर हैं और अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार से पूछा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर सड़कों पर आवारा कुत्ते गिनेंगे? भाजपा सरकार के इस आदेश ने शिक्षा के प्रति उसकी सोच और प्राथमिकताओं को बेनकाब कर दिया है।

“शिक्षक बच्चों को पढ़ाएँगे या फिर सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे?”

‘‘आप’’ के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएँगे या फिर सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे? भाजपा की दिल्ली सरकार का ये आदेश उनकी सोच और प्राथमिकताओं को बेनकाब करता है। भाजपा के लिए शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है। यह लोग शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं, स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। जब दिल्ली में हमारी सरकार थी तो हमने शिक्षकों को सम्मान दिया, उन पर गैरज़रूरी बोझ हटाया और बच्चों की पढ़ाई को ही सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, स्कूलों को बेहतर बनाया। आज भाजपा सरकार सब बर्बाद करने पर तुली है।

“भाजपा की सरकार रोज़ अनर्गल ऑर्डर निकालती है”

उधर, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर भाजपा की दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश की कॉपी को साझा कर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार रोज़ अनर्गल ऑर्डर निकालती है। अब टीचर्स पर आवारा कुत्तों की ज़िम्मेदारी डाल दी गई है। टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे या आवारा कुत्ते देखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेश में साफ लिखा है कि शिक्षकों की ड्यूटी स्ट्रीट डॉग्स की निगरानी करने की भी होगी।

“AAP के समय में व्यवस्था अलग थी”

शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि कुत्तों की नसबंदी हो और वे स्कूल कैंपस के अंदर न आएं। लेकिन जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। अगर स्कूल की बिल्डिंग खराब होती थी, बेंच बदलनी होती थी या साफ-सफाई करवानी होती थी, तो यह काम करवाने के लिए एक स्टेट मैनेजर नियुक्त किया गया था। शिक्षकों को गैर जरूरी कामों से अलग कर दिया गया था। लेकिन भाजपा सरकार शिक्षकों पर कुत्तों की निगरानी जैसी जिम्मेदारी देकर उनका अपमान कर रही है।

ये भी पढ़ें – पंजाब विधानसभा में मनरेगा मजदूरों के पत्र लेकर पहुंचे AAP विधायक, लिया PM तक पहुंचाने का संकल्प

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari30 December 2025 - 7:27 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of प्रियंका गांधी के बेटे रेहान ने की सगाई, अवीवा बेग संग जल्द करेंगे शादी

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान ने की सगाई, अवीवा बेग संग जल्द करेंगे शादी

30 December 2025 - 1:01 PM
Photo of त्रिपुरा के छात्र की देहरादून में निर्मम हत्या : केजरीवाल ने कहा, यह एक कलंकपूर्ण अपराध है

त्रिपुरा के छात्र की देहरादून में निर्मम हत्या : केजरीवाल ने कहा, यह एक कलंकपूर्ण अपराध है

29 December 2025 - 7:51 PM
Photo of सिगरेट लेने इंदौर भेजे थे विमान, धुलने के लिए कपड़े भेजते थे लदंन, जानिए पं. नेहरू के तमाम दिलचस्प किस्से

सिगरेट लेने इंदौर भेजे थे विमान, धुलने के लिए कपड़े भेजते थे लदंन, जानिए पं. नेहरू के तमाम दिलचस्प किस्से

29 December 2025 - 2:27 PM
Photo of दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट, AQI 400 पार

दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट, AQI 400 पार

29 December 2025 - 12:38 PM
Photo of बांग्लादेश के हालात पर AIMIM की चेतावनी, ISI-चीन की मौजूदगी पर जताई चिंता

बांग्लादेश के हालात पर AIMIM की चेतावनी, ISI-चीन की मौजूदगी पर जताई चिंता

29 December 2025 - 10:50 AM
Photo of उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज

उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज

28 December 2025 - 6:29 PM
Photo of दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, AQI 400 पार, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, AQI 400 पार, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

28 December 2025 - 1:41 PM
Photo of पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली पोस्ट पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, RSS के लिए कही ये बात

पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली पोस्ट पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, RSS के लिए कही ये बात

28 December 2025 - 1:39 PM
Photo of सर्दियों में ताकत और ऊर्जा बढ़ाने वाला गोंद का लड्डू- जानें आसान रेसिपी

सर्दियों में ताकत और ऊर्जा बढ़ाने वाला गोंद का लड्डू- जानें आसान रेसिपी

28 December 2025 - 1:27 PM
Photo of New Year 2026 छुट्टियों की लिस्ट देखें, व्रत-त्योहार व सरकारी छुट्टियां शामिल

New Year 2026 छुट्टियों की लिस्ट देखें, व्रत-त्योहार व सरकारी छुट्टियां शामिल

28 December 2025 - 10:47 AM
Back to top button