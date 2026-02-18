Punjab

Vigilance इन एक्शन मोड, PSP CL का लाइनमैन रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Karan Panchal18 February 2026 - 6:00 PM
1 minute read
Punjab Vigilance Bureau
Vigilance इन एक्शन मोड, PSP CL का लाइनमैन रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Punjab Vigilance Bureau : राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पी.एस.पी. सी.एल. अटोवाल, जिला होशियारपुर के सब-डिविजनल ऑफिस में तैनात लाइनमैन बलवीर सिंह (फौजी) को 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

खेतीबाड़ी का काम करता है शिकायतकर्ता

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को गांव तनुली, जिला होशियारपुर के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता खेतीबाड़ी का काम करता है और उसने मीटर से अपने घर तक आने वाली बिजली की तार का रूट बदलवाने के लिए अर्जी दी थी।

रिश्वत मांगने की बातचीत रिकॉर्ड

शिकायतकर्ता आरोपी लाइनमैन बलवीर सिंह (फौजी) से मिला, जिसने मीटर से उसके घर तक आने वाली बिजली की तारों का रास्ता बदलने के बदले 5000 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने आरोपी लाइनमैन बलवीर सिंह (फौजी) द्वारा रिश्वत मांगने की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी।

रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार

उसकी शिकायत पर प्रारंभिक जांच के बाद, विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को शिकायतकर्ता से 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ब्यूरो के पुलिस स्टेशन मोहाली में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें- Salim Khan Health : सलीम खान को ब्रेन हेमरेज, संजय दत्त हाल जानने पहुंचे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal18 February 2026 - 6:00 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Punjabi Wedding : दूल्हे ने दुल्हन पर लुटाए लाखों रुपए, Video सोशल मीडिया पर वायरल

Punjabi Wedding : दूल्हे ने दुल्हन पर लुटाए लाखों रुपए, Video सोशल मीडिया पर वायरल

18 February 2026 - 1:49 PM
Photo of दिल्ली में पंजाब भवन में स्थापित हुईं 20 महान लेखकों और विद्वानों की तस्वीरें

दिल्ली में पंजाब भवन में स्थापित हुईं 20 महान लेखकों और विद्वानों की तस्वीरें

18 February 2026 - 12:00 PM
Photo of Vigilance ब्यूरो ने 4000 रुपए की रिश्वत लेते जूनियर इंजीनियर को रंगे हाथ पकड़ा

Vigilance ब्यूरो ने 4000 रुपए की रिश्वत लेते जूनियर इंजीनियर को रंगे हाथ पकड़ा

18 February 2026 - 11:14 AM
Photo of Rural Olympics-2026 : किला रायपुर में बैलगाड़ी की दौड़ें वापस, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने किया उद्घाटन

Rural Olympics-2026 : किला रायपुर में बैलगाड़ी की दौड़ें वापस, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने किया उद्घाटन

18 February 2026 - 10:51 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 28वें दिन 630 ठिकानों पर छापेमारी, 156 लोग गिरफ्तार, हथियार भी जब्त

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 28वें दिन 630 ठिकानों पर छापेमारी, 156 लोग गिरफ्तार, हथियार भी जब्त

18 February 2026 - 9:17 AM
Photo of गुरशरण सिंह छीना ने पंजाब हेल्थ सिस्टमज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में संभाला कार्यभार

गुरशरण सिंह छीना ने पंजाब हेल्थ सिस्टमज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में संभाला कार्यभार

18 February 2026 - 8:48 AM
Photo of भ्रष्टाचार पर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का वार, 20,000 रुपये रिश्वत लेते कानूनगो के भाई परमिंदर सिंह गिरफ्तार

भ्रष्टाचार पर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का वार, 20,000 रुपये रिश्वत लेते कानूनगो के भाई परमिंदर सिंह गिरफ्तार

17 February 2026 - 6:50 PM
Photo of शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का फर्जी स्कूल के खिलाफ बड़ा एक्शन, मान्यता वापस लेने और अन्य कार्रवाई शुरू

शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का फर्जी स्कूल के खिलाफ बड़ा एक्शन, मान्यता वापस लेने और अन्य कार्रवाई शुरू

17 February 2026 - 11:58 AM
Photo of गैंगस्टरां ते वार’ के 27वें दिन पंजाब पुलिस ने 516 स्थानों पर की छापेमारी, 181 व्यक्ति गिरफ्तार

गैंगस्टरां ते वार’ के 27वें दिन पंजाब पुलिस ने 516 स्थानों पर की छापेमारी, 181 व्यक्ति गिरफ्तार

17 February 2026 - 11:40 AM
Photo of Dalit Abuse Case : मंदबुद्धि युवक के साथ हुई घटिया हरकत, SC आयोग ने SSP को भेजा नोटिस

Dalit Abuse Case : मंदबुद्धि युवक के साथ हुई घटिया हरकत, SC आयोग ने SSP को भेजा नोटिस

17 February 2026 - 11:16 AM
Back to top button