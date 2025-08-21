Vice President Nomination : उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने आज नामांकन दाखिल किया. इस दौरान शरद पवार समेत INDIA ब्लॉक के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे. जिससे विपक्ष की एकजुटता दिखाई दी. इससे एक दिन पहले एनडीए के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने अपना नामांकन पत्र जमा किया था.

उपराष्ट्रपति पद के लिए INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. इस मौके पर सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष-राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा नेता रामगोपाल यादव, एनसपी (SP) प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे.

सुदर्शन रेड्डी ने चार सेट में दाखिल किया नामांकन

इससे पहले एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. सूत्रों के मुताबिक, बी. सुदर्शन रेड्डी चार सेट में नामांकन दाखिल किया. जिनमे प्रत्येक सेट में 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक शामिल थे. नामांकन से पहले उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की.

दिलचस्प बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी

नंबर गेम में भले ही विपक्ष पीछे हो, लेकिन उसने भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है. खास बात यह है कि विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार दक्षिण भारत से ही चुना है, जिससे इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव “दक्षिण बनाम दक्षिण” की तस्वीर पेश कर रहा है.

यह भी पढ़ें : ‘मैं सदमे में थी…’, हमले के बाद दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का पहला बयान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप