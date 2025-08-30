Uttar Pradeshबड़ी ख़बर

CM योगी ने गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, बोले – राहत एवं बचाव कार्यों को और तेज किया जाए

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्यों और तेज किया जाए तथा बाढ़ पीड़ितों तक तुरन्त सहायता पहुंचाई जाए.

बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. इसके लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएं. उन्होंने कहा कि शरणालयों में रहने वाले लोगों को भोजन, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं. प्रदेश सरकार आपदा की इस घड़ी में प्रत्येक प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है.

उन्होंने कहा कि मवेशियों के चारे, पानी एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष ध्यान रखा जाए. उन्होंने बाढ़ग्रस्त गांवों में दवाओं, एण्टी स्नेक वेनम तथा एण्टी रैबीज टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

