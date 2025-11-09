Punjab

इटली निवासी मलकीत सिंह की हत्या में शामिल दो केएलएफ गुर्गे अमृतसर से गिरफ्तार, पांच हथियार बरामद

Ajay Yadav9 November 2025 - 12:35 PM
2 minutes read
Punjab News :
इटली निवासी मलकीत सिंह की हत्या में शामिल दो केएलएफ गुर्गे अमृतसर से गिरफ्तार, पांच हथियार बरामद

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने इटली-आधारित मलकीत सिंह की हत्या में शामिल दो आरोपियों को अमृतसर के राजा सांसी क्षेत्र से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पांच आधुनिक हथियार बरामद किए हैं. यह जानकारी आज यहां पंजाब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी.

अमृतसर में गिरफ्तारियों पर बरामद हथियार

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बिक्रमजीत सिंह उर्फ बिक्रम, निवासी गांव धारीवाल, अमृतसर, और करणबीर सिंह, निवासी गांव सैसरा कलां, अमृतसर के रूप में हुई है. बरामद हथियारों में एक विदेशी .30 बोर पी एक्स5 पिस्तौल, एक .30 बोर पिस्तौल, एक विदेशी .45 बोर पिस्तौल, एक .32 बोर पिस्तौल, एक रिवॉल्वर और 20 जिंदा कारतूस शामिल हैं. जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे मलकीत सिंह अपने पिता के साथ गांव धारीवाल में खेतों में गेहूं की बुवाई कर रहा था, तभी दो अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर गोलियां चला दीं. गंभीर रूप से घायल होने के कारण मलकीत सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

गिरफ्तार बिक्रमजीत KLF से जुड़ा आरोपी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बिक्रमजीत सिंह आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) से जुड़ा हुआ है और उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है. उस पर विस्फोटक अधिनियम, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं, उन्होंने आगे बताया कि बिक्रमजीत 2018 में राजा सांसी स्थित एक धार्मिक स्थल पर हुए ग्रेनेड हमले में भी शामिल था. डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर आरोपी बिक्रमजीत ने पंजाब में सनसनीखेज अपराधों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से अवैध हथियार मंगवाए थे.

पुलिस टीमों का नेतृत्व डीएसपी ने किया

इस कार्रवाई के संबंध में और जानकारी साझा करते हुए डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर एसएसपी मनिंदर सिंह की निगरानी में अमृतसर ग्रामीण पुलिस टीमों ने आरोपी बिक्रमजीत को गांव धारीवाल स्थित गुरुद्वारा साहिब के पास से गिरफ्तार किया, उन्होंने बताया कि बिक्रम के खुलासे के बाद दूसरे आरोपी करणबीर सिंह को कुकरांवाला के पास बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया. इन पुलिस टीमों का नेतृत्व डीएसपी गुरिंदर नागरा कर रहे थे.

आगे जांच और गिरफ्तारियां जारी

डीआईजी ने कहा कि केएलएफ के इन दो गुर्गों की गिरफ्तारी से पंजाब पुलिस ने राज्य में संभावित सनसनीखेज अपराधों की साजिश को नाकाम कर दिया है. एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के अन्य नेटवर्क और कनेक्शनों का पता लगाने के लिए आगे जांच जारी है, ताकि पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जा सके, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगियां संभव हैं. इस संबंध में केस अमृतसर ग्रामीण के थाना राजा सांसी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत एफआईआर नंबर 177, दिनांक 2/11/2025 दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें : रोशन पंजाब: पंजाब में बिजली कटौती का अंत, हर घर और खेत होगा जगमग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 November 2025 - 12:35 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार ने जारी किए 3624 करोड़ रुपए, 34.78 लाख लाभार्थियों तक पहुँची सामाजिक सुरक्षा सहायता

पंजाब सरकार ने जारी किए 3624 करोड़ रुपए, 34.78 लाख लाभार्थियों तक पहुँची सामाजिक सुरक्षा सहायता

9 November 2025 - 12:18 PM
Photo of नौवें पातशाह का 350वां शहीदी दिवस: 20 करोड़ रुपए की लागत से बदली श्री आनंदपुर साहिब की सड़कों की नुहार

नौवें पातशाह का 350वां शहीदी दिवस: 20 करोड़ रुपए की लागत से बदली श्री आनंदपुर साहिब की सड़कों की नुहार

8 November 2025 - 2:09 PM
Photo of पंजाब में नशा तस्करों पर भारी कार्रवाई: 244 स्थानों पर छापे, 78 गिरफ्तार – 251 दिनों की मुहिम का बड़ा

पंजाब में नशा तस्करों पर भारी कार्रवाई: 244 स्थानों पर छापे, 78 गिरफ्तार – 251 दिनों की मुहिम का बड़ा

8 November 2025 - 11:39 AM
Photo of 2,600 छात्रों ने सीखा गुरु तेगबहादुर जी का अद्वितीय बलिदान: PSEB का तीन दिवसीय रोमांचक सेमिनार

2,600 छात्रों ने सीखा गुरु तेगबहादुर जी का अद्वितीय बलिदान: PSEB का तीन दिवसीय रोमांचक सेमिनार

8 November 2025 - 10:46 AM
Photo of पंजाब सरकार ने विश्व विजेता खिलाड़ियों अमनजोत कौर और हरलीन देओल का किया भव्य स्वागत

पंजाब सरकार ने विश्व विजेता खिलाड़ियों अमनजोत कौर और हरलीन देओल का किया भव्य स्वागत

8 November 2025 - 10:03 AM
Photo of पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: 2105 नई सरकारी नौकरियां, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद सौंपे नियुक्ति पत्र

पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: 2105 नई सरकारी नौकरियां, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद सौंपे नियुक्ति पत्र

8 November 2025 - 9:53 AM
Photo of अमृतसर में पाकिस्तान-समर्थित दो ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश, 2.8 किलो आईसीई के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर में पाकिस्तान-समर्थित दो ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश, 2.8 किलो आईसीई के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

8 November 2025 - 9:35 AM
Photo of प्रताप सिंह बाजवा को SC आयोग ने उपचुनाव विवाद में किया तलब

प्रताप सिंह बाजवा को SC आयोग ने उपचुनाव विवाद में किया तलब

7 November 2025 - 8:53 PM
Photo of जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्य होशियारपुर से गिरफ्तार, 4 पिस्तौल बरामद

जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्य होशियारपुर से गिरफ्तार, 4 पिस्तौल बरामद

7 November 2025 - 8:37 PM
Photo of डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, दिव्यांगों के लिए चल रही योजना ज़मीनी स्तर पर हो लागू

डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, दिव्यांगों के लिए चल रही योजना ज़मीनी स्तर पर हो लागू

7 November 2025 - 8:25 PM
Back to top button