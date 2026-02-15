मौसमराष्ट्रीय

फिर शुरू होगा बारिश का दौर, दो दिन बरसेंगे बादल, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी

Weather News :
Weather News : उत्तर भारत में ठंड से अब राहत मिलती नजर आ रही है. मैदानी इलाकों में फिलहाल सुबह और शाम के समय ही हल्की ठंड बनी हुई है, जबकि दिन में तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. हालात ऐसे हैं कि लोगों को दिन के समय हल्की गर्मी का एहसास भी होने लगा है.

हालांकि, मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जल्द ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

मैदानी इलाकों में भी बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से 17 और 18 फरवरी (मंगलवार-बुधवार) को पश्चिमी हिमालयी इलाके में कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी होगी. उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश का अलर्ट है.

तेज हवाओं के साथ बारिश होगी

मौसम विभाग के अनुसार, बादल गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी. बारिश के चलते मौसम में बदलाव आने वाला है. दिन का तापमान भी गिर जाएगा. मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मंगलवार (16 फरवरी) से शुरू हो जाएगा.

अचानक से मौसम में बदलाव

बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ एक मौसमी घटना है, जो सर्दियों में उत्तर भारत, पाकिस्तान, नेपाल और हिमालय क्षेत्र में अचानक से मौसम में बदलाव लाती है. यह एक तरह का कम दबाव वाला तूफान होता है, इससे तेज हवाएं चलती हैं और कई इलाकों में बारिश होने के आसार रहते हैं.

