Bihar Politics : आज बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है. तेज प्रताप यादव ने एक चौकाने वाला दावा किया है. उनका कहना है कि पांच परिवारों ने मिलकर उनकी राजनीतिक और पारिवारिक जिंदगी को पूरी तरह तहस-नहस करने की साजिश रची है. उन्होंने जोर देते हुए कहा..

“मैंने अपनी 10 सालों से ज़्यादा लंबी राजनीतिक यात्रा में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कोई षड्यंत्र नहीं रचा। लेकिन इन पांच परिवारों ने मेरी छवि मिटाने की कोशिश की.”

तेज प्रताप ने ट्वीट में घोषणा की है कि वह इन पांच परिवारों के चेहरे और चरित्र दोनों ही जल्दी सार्वजनिक करेंगे – हर एक षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे. उनका इतना कहना था कि इस घोषणा से बिहार की राजनीति में गरमा-गरम बहस छिड़ गई है. दरअसल पिछले कुछ दिनों से तेज प्रताप लगातार ‘जयचंद’ शब्द का इस्तेमाल करते नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और अन्य सहयोगियों को चेतावनी भरे अंदाज में निशाने पर लिया है.

Tej Pratap Yadav ने एक्स पर किया पोस्ट

तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा,

” मेरे राजनैतिक जीवन को पांच परिवार के लोगों ने मिलकर और बृहद रूप से षड्यंत्र कर समाप्त करने की कोशिश की. मैंने अपने दस वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षड्यंत्र नहीं किया, लेकिन इन पांच परिवार के लोगों के द्वारा मेरे राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को पूर्णरूप से समाप्त करने की पूरी कोशिश किया गया.

मेरे राजनैतिक जीवन को पांच परिवार के लोगों ने मिलकर और बृहद रूप से षडयंत्र कर समाप्त करने की कोशिश किया।



मैने अपने दस वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षडयंत्र नहीं किया।



लेकिन इन पांच परिवार के लोगों के द्वारा मेरे… pic.twitter.com/9mb3HUnGXb — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 21, 2025

तेज प्रताप यादव ने आगे लिखा कि, कल मैं इन सभी पांच परिवार के लोगों का चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने लेकर आऊंगा. मैं कल इनके हर एक षड्यंत्र का पर्दाफाश करने जा रहा हूं.

पहले भी पांच जयचंदों का कर चुके हैं जिक्र

हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव जयचंदो का नाम ले रहे हैं इससे पहले भी कई बार उनको इस शब्द का जिक्र करते सुना गया है. बीते 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को भी तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इन कथित जयचंदों पर निशाना साधा था.

अपनी पोस्ट में तेज प्रताप यादव लिखते हैं,

एक महत्वपूर्ण सूचना:



पांच जयचंदों में से एक जयचंद आज बिहार छोड़कर भागने वाला है।



आज शाम पटना जंक्शन से अपने पूरे परिवार समेत भागने की तैयारी कर चुका है।



जब चुनाव का समय आया तो मैदान छोड़कर कर भागना ये क्या दर्शाता है आप जनता और मीडिया के भाई बंधु ही तय करें।



कोई भी जयचंद मेरी… pic.twitter.com/2jSxwA2Bq9 — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 20, 2025

चुनाव आया तो मैदान छोड़ा

” जब चुनाव का समय आया तो मैदान छोड़कर भागना ये क्या दर्शाता है, आप जनता और मीडिया के भाई बंधु ही तय करें. कोई भी जयचंद मेरी नजरों से बच नहीं सकता है. धीरे धीरे और बचे हुए जयचंदों का भी चेहरा और चरित्र जल्द सामने आएगा, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं.”

तेज प्रताप यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए उन्हें अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि, सभी मीडिया बंधु साथियों से कहना है कि अलर्ट मोड पर रहिए. ये जयचंद पटना एयरपोर्ट, पटना जंक्शन या बस स्टैंड से भी जाकर भाग सकता है.

यह भी पढ़ें : जीविका के माध्यम से महिलाएं कर रही हैं सशक्त समाज का निर्माण : बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप