Haryana Crime : आए दिन महिलाओं द्वारा अपने पतियों की हत्या करने की घटना सामने आ रही है। इसी बीच हरियाणा के सोनीपत जिले से भी एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने पति के बेरोजगार होने से तंग आकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं हैरानी की बात तो यह है कि उस बेखौफ महिला ने अपने पति के शव के पास बैठकर मेकअप भी किया।

गोहाना इलाके की घटना

घटना जिले के गढ़ी सराय नामदार खां गांव के गोहाना इलाके की है जहां एक हिला ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मृतक की पहचान सुरेश के रूप में हुई है जिसकी उम्र लगभग 60 साल बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक पहले ऑटो चलाता था, लेकिन कुछ समय बाद किसी बीमारी के कारण उसने ऑटो चलाने का काम बंद कर दिया।

बेरोजगारी से नाराज रहती थी पत्नी

बीमारी से पीड़ित सुरेश के काम बंद करने से आरोपी पत्नी पूनम हमेशा नाराज रहती थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े भी होते रहते थे। पड़ोसियों से जानकारी मिली कि कई बार आरोपी पूनम ने अपने पति से मारपीट भी किया था जिसका एक वीडियो भी सामने आया है।

शव के पास किया मेकअप

वहीं एक दिन झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि पूनम ने बेरहमी से अपने पति पर ईंट और डंडे से वार कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी पत्नी पूनम यहां भी नहीं रूकी। उसने पति के मौत के बाद भी उसके मुह पर थप्पड़ मारी। इसके बाद उसने मौके पर ही पति के शव के पास बैठकर मेकअप किया और बाल संवारने लगी। इस दौरान उसने मृतक के मुंह पर कंघी भी मारी।

पूनम की हैवानियत देखकर आसपास के लोग सन्न रह गए, और पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मामले में एसीपी मलकीत सिंह ने बताया कि आरोपी पूनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पड़ोसियों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

