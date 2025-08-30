CM Yogi Janta Darshan : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी. इस दौरान शैला खानम नाम की महिला ने मुख्यमंत्री से अपनी कठिनाइयों का जिक्र करते हुए सिलाई मशीन की मांग की, ताकि वह इसे अपनी आजीविका का साधन बना सकें. इस मांग को मुख्यमंत्री योगी ने गंभीरता से लिया और शैला खानम को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई गई. मशीन मिलने के बाद शैला खानम ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया.

अधिकारियों को त्वरित समाधान करने के दिए निर्देश

जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों से बात करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को त्वरित समाधान के लिए निर्देश दिए. शैला खानम ने मुख्यमंत्री से बताया कि उनके पास कोई स्थिर रोजगार नहीं है और उनके पति की आमदनी भी कम है, जिससे परिवार की स्थिति कठिन हो रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री से एक सिलाई मशीन की मांग की, ताकि वह इसे अपनी आजीविका का साधन बना सकें और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें.

2 धंटे के भीतर मिली सिलाई मशीन

शैला की मांग सुनकर सीएम योगी ने उन्हें सिलाई मशीन शीघ्र उपलब्ध कराए जाने का भरोसा दिया. उन्होंने जिला प्रशासन को जल्द मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिया, जिसपर तुरंत कदम उठाते हुए जिला प्रशासन ने शैला खानम को महज 02 घण्टे के अन्दर सिलाई मशीन उपलब्ध करा दी.

