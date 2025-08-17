शिक्षा

RIMC देहरादून में जुलाई 2026 टर्म के लिए एडमिशन शुरू, 15 अक्तूबर तक कर सकते हैं आवेदन

Anup Tiwari17 August 2025 - 11:12 PM
1 minute read
RIMC Admission
RIMC देहरादून में एडमिशन शुरू

RIMC Admission : सेना में जाने का सपना देखने वालों के लिए एक उत्साहजनक खबर सामने आई है. राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आर.आई.एम.सी.), देहरादून में जुलाई 2026 टर्म के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस सर्विसेज वेलफेयर, पंजाब के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए लिखित परीक्षा 7 दिसंबर 2025, रविवार को लाला लाजपत राय भवन, सेक्टर-15, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी.

परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्तूबर 2025 तक आवेदन भेज सकते हैं. पूरी तरह से भरे हुए आवेदन निर्धारित तिथि से पहले डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस सर्विसेज वेलफेयर, पंजाब, सैनिक भवन, सेक्टर-21डी, चंडीगढ़ में पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

ऑनलाइन डॉउनलोड कर सकते हैं प्रास्पेक्टस

प्रवक्ता ने बताया कि आवेदन पत्र और प्रॉस्पेक्टस आधिकारिक वेबसाइट www.rimc.gov.in से ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है. इसके अलावा इच्छुक अभ्यर्थी कमांडेंट आर.आई.एम.सी. फंड के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट भेजकर भी आवेदन पत्र मंगवा सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत जानकारी के लिए rimc.gov.in और dsw.punjab.gov.in वेबसाइट पर भी जा सकते हैं.

इस प्रवेश प्रक्रिया को लेकर छात्रों और अभिभावकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. यह मौका उन छात्रों के लिए खास है जो देश की सेवा में अपना भविष्य देखते हैं और एक अनुशासित एवं प्रेरणादायक माहौल में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं. RIMC में दाखिला मिलना न केवल सम्मान की बात होती है बल्कि यह सैन्य सेवाओं की दिशा में एक मजबूत कदम भी होता है.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ सम्बन्धी किसी भी एमरजैंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार – डा. बलबीर सिंह

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari17 August 2025 - 11:12 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of UP पुलिस में बंपर भर्ती! 4543 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

UP पुलिस में बंपर भर्ती! 4543 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

12 August 2025 - 10:17 PM
Photo of NPCI की UPI में बड़ी क्रांति: क्या बदलाव हैं और आपको कैसे बचना चाहिए UPI फ्रॉड से?

NPCI की UPI में बड़ी क्रांति: क्या बदलाव हैं और आपको कैसे बचना चाहिए UPI फ्रॉड से?

7 August 2025 - 5:50 PM
Photo of NEET 2025 में टॉप रैंक लाने के बाद भी छिन सकती है MBBS सीट – ये 1 डॉक्युमेंट अगर भूले तो सब खत्म!

NEET 2025 में टॉप रैंक लाने के बाद भी छिन सकती है MBBS सीट – ये 1 डॉक्युमेंट अगर भूले तो सब खत्म!

4 August 2025 - 9:02 PM
Photo of MECL में निकली भर्ती, उम्मीवार ऐसे करें आवेदन, जानें क्या है योग्यता

MECL में निकली भर्ती, उम्मीवार ऐसे करें आवेदन, जानें क्या है योग्यता

13 June 2025 - 5:55 PM
Photo of ISRO में इन पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे करें आवेदन ?

ISRO में इन पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे करें आवेदन ?

28 May 2025 - 7:45 PM
Photo of पंजाब बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

पंजाब बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

14 May 2025 - 4:46 PM
Photo of बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट के 500 पदों पर निकली भर्ती, 3 मई से शुरू होंगे आवेदन

बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट के 500 पदों पर निकली भर्ती, 3 मई से शुरू होंगे आवेदन

3 May 2025 - 6:23 PM
Photo of NEET UG 2025 एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

NEET UG 2025 एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

30 April 2025 - 7:23 PM
Photo of योगी सरकार की फ्री कोचिंग में पढ़कर 13 बच्चों ने पास की UPSC की परीक्षा

योगी सरकार की फ्री कोचिंग में पढ़कर 13 बच्चों ने पास की UPSC की परीक्षा

22 April 2025 - 8:31 PM
Photo of यूपी बोर्ड की10वीं और 12वीं परीक्षा का कब आएगा रिजल्ट ?, जानें सब कुछ

यूपी बोर्ड की10वीं और 12वीं परीक्षा का कब आएगा रिजल्ट ?, जानें सब कुछ

20 April 2025 - 3:13 PM
Back to top button