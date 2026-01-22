Punjabक्राइम

एक साल पहले की ‘लड़ाई’ इस बार ‘जान’ पर बन आई, बदले की आग झुलसे हरजिंदर ने की पवन की हत्या

Shanti Kumari22 January 2026 - 7:27 PM
2 minutes read
Fazilka Murder Case

Fazilka Murder Case : पंजाब के फाजिल्का जिले से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां झगड़े के दौरान तेजधार हथियार से किए गए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे फरीदकोट रेफर कर दिया गया है।

दरअसल, यह घटना मुरादवाला गांव की है, जहां झगड़े के दौरान एक व्यक्ति ने दो लोगों पर धारधार हथियार से हमला कर दिया। आनन-फानन में दोनों व्यक्तियों को फाजिल्का के सरकारी हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया, जहां एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल व्यक्ति को फरीदकोट रेफर कर दिया। मृतक की पहचान मुरादवाला गांव निवासी पवन के तौर पर हुई है।

इस पूरे मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और बताया कि आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में एक और अहम जानकारी सामने आई है, जो हमलावरों में शामिल मुख्य आरोपी हरजिंदर सिंह से जुड़ी है।

पिछले एक साल से फिराक में था हरजिंदर

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी हरजिंदर पिछले एक साल से इस घटना को अंजाम देने के फिराक में था। बताया जाता है कि उससे एक साल पहले इन्हीं व्यक्तियों से झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए वो पिछले एक साल से इंतजार कर रहा था। आज मौके मिलते ही उसने अपने दो साथियों के साथ पवन और कुलदीप पर हमला कर दिया, जिससे पवन की मौत हो गई। 

सामान लेकर लौटते समय हुआ हमला

मुरादवाला गांव निवासी सुरिंदर कुमार ने बताया कि उसका भाई पवन और भतीजा कुलदीप सामान लेकर लौट रहे थे तभी रास्ते में कुछ लोगों ने दोनों को घेरकर तेजधार देसी हथियार कापे से हमला करके उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद उन्हें फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर पवन कुमार को मृत घोषित दिया गया।

3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज


इस मामले में थाना खुईखेड़ा के एसएचओ हरदेव सिंह बेदी के मुताबिक, हरजिंदर सिंह और पवन कुमार इकट्ठे ही मजदूरी का काम करते थे। करीब एक वर्ष पहले शराब के नशे में दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उसी रंजिश को लेकर बदला के मकसद से आरोपियों ने इस बार झगड़ा किया, जिसमें पवन की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति कुलदीप सिंह घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में हरजिंदर सिंह सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

