Chandigarh : पी.सी.एस. परीक्षा देने के इच्छुक पंजाब के विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने के लिए, पंजाब विधानसभा के स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवां ने बताया कि प्रदेशभर के कुल 5764 विद्यार्थियों ने राज मल्होत्रा आई.ए.एस. स्टडी ग्रुप, चंडीगढ़ से पी.सी.एस. (एक्जीक्यूटिव)-2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्राप्त की है।

‘निःशुल्क नोट्स/सामग्री उपलब्ध करवाई गई’

उन्होंने बताया कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क नोट्स/सामग्री उपलब्ध करवाई गई, ताकि विद्यार्थी अपनी अपार संभावनाओं को पहचान सकें और समर्पण के साथ अपनी किस्मत को नया आकार दे सकें। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार पंजाब में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए कई पहल कर रही है।

‘शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी’

उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी है और हमारी सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस पहल के तहत, पंजाब के युवाओं की कड़ी मेहनत को एक नई दिशा मिलेगी और सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। स्पीकर ने आगे कहा कि यह कदम इतिहास में पंजाब, पंजाबी संस्कृति और पंजाबियों की तरक्की के लिए एक मिसाल के रूप में दर्ज रहेगा।

विद्यार्थियों ने जाहिर की खुशी

इस प्रतिष्ठित संस्था से कोचिंग प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों ने अत्यंत खुशी व्यक्त की। विद्यार्थियों ने स्पीकर का दिल से धन्यवाद किया, जिनके प्रयासों से पंजाब के विद्यार्थियों को राज मल्होत्रा आई.ए.एस. स्टडी ग्रुप, चंडीगढ़ से पी.सी.एस. (एक्जीक्यूटिव)-2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने का अवसर मिला।

