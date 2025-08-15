Punjab

पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज

Avinay Mishra15 August 2025 - 10:00 PM
Punjab : देश की आज़ादी का 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आज सरकारी नेहरू मेमोरियल कॉलेज, मानसा के बहुमंज़िला खेल स्टेडियम में राष्ट्रीय भावना और पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित ज़िला स्तरीय समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म मुख्य अतिथि, पंजाब के कैबिनेट मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर ने निभाई। राष्ट्रगान की धुन के दौरान पंजाब पुलिस के जवानों ने सम्मान स्वरूप सलामी दी। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली।

अपने संबोधन में भुल्लर ने कहा कि हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के परिवारों के लिए अहम कदम उठाए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या उनके वारिसों की मासिक पेंशन 9,400 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दी गई है। शहीद जवानों के वारिसों के लिए एक्स-ग्रेशिया राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा बल ने औसतन 10 मिनट से कम के प्रतिक्रिया समय के साथ लगभग 35 हज़ार सड़क हादसों में मदद की है। 15,406 लोगों को मौके पर प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया और 19,162 घायलों को अस्पतालों तक पहुँचाया गया।

पंजाब में शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 118 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को ‘स्कूल ऑफ़ एमिनेंस’ में बदला जा रहा है और 115 सरकारी स्कूलों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हस्तियों के नाम पर रखा गया है। 12 हज़ार सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाएं 2 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई हैं।

भुल्लर ने कहा कि राज्य में 881 ‘आम आदमी क्लीनिक’ चल रहे हैं, जहां 107 तरह की दवाएं और 47 तरह के लैब टेस्ट पूरी तरह मुफ्त हैं। भविष्य में 200 और आम आदमी क्लीनिक खोले जाएंगे।

नशों के खिलाफ ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत 25 हज़ार से अधिक गिरफ्तारियां की गईं और तस्करों के घर गिराए गए, जिससे यह साफ हो गया कि पंजाब में नशा फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जेलों में अत्याधुनिक प्रणाली के तहत नए एक्स-रे बैगेज स्कैनर, सीसीटीवी कैमरे और जैमिंग सिस्टम लगाए गए हैं।

सरकार ने ‘ईज़ी जमाबंदी’ के लिए पोर्टल बनाया है, जिसके ज़रिए नागरिक विरासत, पंजीकृत डीड आदि के आधार पर इंतकाल के लिए आवेदन से लेकर डिलीवरी तक की पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेटेड किया गया है। सरकार के प्रयासों से पहली बार नहरी पानी लगभग 1,365 जगहों पर पहुँचा। ग्रामीणों के ज्ञानवर्धन के लिए पंजाब के गाँवों में 196 पुस्तकालय चल रहे हैं और 135 निर्माणाधीन हैं।

इससे पहले परेड कमांडर डीएसपी पुष्पिंदर सिंह गिल के नेतृत्व में अनुशासित बल के जवानों और विभिन्न टुकड़ियों ने शानदार मार्च-पास्ट किया और तिरंगे को सलामी दी। स भुल्लर ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और युद्ध विधवाओं का सम्मान किया और ज़रूरतमंदों को ट्राइसाइकिल और सिलाई मशीनें वितरित कीं। विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं को दर्शाने वाली झांकियां निकालीं और स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने विजेता प्रतिभागियों, झांकियों, परेड कमांडरों और विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया।

इसके बाद ज़िला प्रशासन ने कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का विशेष सम्मान किया। इस अवसर पर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मनजिंदर सिंह, विधायक मानसा डॉ. विजय सिंगला, विधायक बुढलाडा प्रिंसिपल बुद्ध राम, विधायक सरदूलगढ़ स गुरप्रीत सिंह बनांवाली, डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह (आई ए एस), एस एस पी डॉ. भागीरथ सिंह मीणा, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) श्री आकाश बांसल, सहायक कमिश्नर (प्रशिक्षु) डॉ. गुरलीन कौर (आई ए एस )

चेयरमैन मार्केट कमेटी एवं ज़िला योजना बोर्ड स गुरप्रीत सिंह भुच्चर, चेयरमैन मार्केट कमेटी भीखी वरिंदर सोनी, विशेष डी जी पी जतिंदर जैन (विजिलेंस एवं सुरक्षा, पी एस पी सी एल पटियाला), युवा नेता चुशपिंदरबीर चहल, ज़िला कमांडेंट होमगार्ड्स रछपाल सिंह, नगर परिषद मानसा के प्रधान सुनील कुमार नीनू समेत अन्य सिविल व पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

