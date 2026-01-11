Punjab

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 315वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 7.7 किलो हेरोइन सहित 82 नशा तस्कर काबू

War Against Drugs : राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की गई मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के 315वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 301 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान राज्य भर में 61 एफआईआर दर्ज कर 82 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 315 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 43,950 हो गई है.

इन छापों के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 7.7 किलोग्राम हेरोइन, 8,759 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 12,790 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है.

मान ने नशा मुक्त पंजाब के सख्त निर्देश दिए

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और एसएसपी को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं. नशों के विरुद्ध इस जंग की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

पंजाब में बड़े पैमाने पर नशा रोधी छापेमारी

इस ऑपरेशन के दौरान 57 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 301 स्थानों पर छापेमारी की. दिन भर चले इस अभियान में पुलिस टीमों ने 470 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति-इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी) लागू की है. इस रणनीति के तहत आज पंजाब पुलिस ने 28 व्यक्तियों को नशा छोड़ने तथा पुनर्वास उपचार लेने के लिए प्रेरित किया है.

