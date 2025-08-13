Punjab

पंजाब पुलिस NDPS एक्ट को पारदर्शी तरीके से लागू कर सीमा पार से नशे के खतरे को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध : डीजीपी गौरव यादव

Avinay Mishra13 August 2025 - 10:00 PM
2 minutes read

Punjab : लगातार दूसरे दिन फील्ड दौरे पर रहे पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने आज स्वतंत्रता दिवस 2025 के मद्देनज़र फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा और पटियाला रेंज के अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था संबंधी समीक्षा बैठकों एवं आउटरीच सत्रों की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने फिरोजपुर, बठिंडा और पटियाला जिलों का दौरा भी किया.

एनडीपीएस एक्ट को पारदर्शी तरीके से लागू कर सीमा पार से होने वाली नशा तस्करी को समाप्त करने की पंजाब पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए डीजीपी गौरव यादव ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता दिवस के शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद-रोधी तैयारियों, अंतर-जिला तालमेल, मज़बूत नाकों और सतत निगरानी से संबंधित रणनीतिक निर्देश दिए.

डीजीपी ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत किए जा रहे कार्यों की सराहना की और नशा-विरोधी अभियान को और तेज़ करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत कार्रवाई करने और हवाला ऑपरेटरों के विरुद्ध वित्तीय जांच करने के निर्देश दिए, ताकि नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क का समूल नाश किया जा सके.

सभी एसएसपी को उन्होंने निर्देशित किया कि महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जाए, शांति और सद्भाव बनाए रखा जाए, तथा डॉमिनेशन ऑपरेशनों के साथ-साथ अन्य रोकथाम और खुफिया कार्रवाइयों को भी तेज़ किया जाए. उन्होंने पुलिस बल को मौजूदा सुरक्षा माहौल से अवगत करवाया और आतंकवाद-रोधी रणनीतियों की समीक्षा की.

जानकारियों के आदान-प्रदान पर बल दिया

इस दौरे के दौरान डीजीपी ने एसएचओ सहित सभी रैंकों के अधिकारियों से सीधे संवाद करते हुए अंतर-जिला समन्वय को मजबूत करने तथा ड्रग सप्लाई चेन को नष्ट करने के लिए खुली चर्चा एवं ज़मीनी स्तर की महत्वपूर्ण जानकारियों के आदान-प्रदान पर बल दिया.

डीजीपी ने बताया कि इस दौरे के दौरान उन्होंने सभी एसएचओ, जो पंजाब पुलिस की रीढ़ हैं, उनके साथ फीडबैक सत्र किया. इस संवाद से उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी एवं रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुए, जो सार्वजनिक सुरक्षा और जनकल्याण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेंगे.

इस अवसर पर डीआईजी फरीदकोट रेंज अश्विनी कपूर, डीआईजी बठिंडा रेंज हरजीत सिंह, डीआईजी पटियाला रेंज कुलदीप सिंह चहल, एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह, एसएसपी तरनतारण दीपक पारिक, एसएसपी फाजिल्का गुरमीत सिंह, एसएसपी फरीदकोट डॉ. प्रज्ञा जैन, एसएसपी श्री मुक्तसर साहिब अखिल चौधरी, एसएसपी मोगा अजय गांधी, एसएसपी बठिंडा अमनीत कोंडल, एसएसपी मानसा भागीरथ मीना, एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा, एसएसपी संगरूर सरताज चहल, एसएसपी मालेरकोटला गगन अजीत सिंह और एसएसपी बरनाला सरफराज आलम सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी बैठक में उपस्थित रहे.

