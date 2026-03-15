Invest Punjab : कुशल मानव पूंजी के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में पंजाब की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भविष्य में राज्य की शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसका उद्देश्य पंजाब को प्रतिभा, नवाचार और उद्यमिता के पावरहाउस में बदलना है।

पंजाब अवसरों की धरती नहीं इंजन बन रहा है

प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट-2026 में “ज्ञान से पूंजी तक: यूनिवर्सिटीज़ को प्रतिभा, नवाचार और उद्यमिता इंजन में बदलना” सत्र के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए, सरदार हरजोत सिंह बैंस ने जोर देकर कहा कि राज्य की शिक्षा प्रणाली एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रही है, जो सिर्फ पहुंच से आगे है। पिछले चार वर्षों से, शिक्षा मंत्री के रूप में सेवा निभाना सीखने के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने का मिशन रहा है। उन्होंने पंजाब के कल के उद्योगों के निर्माण पर जोर दिया क्योंकि पंजाब अब सिर्फ अवसरों की धरती नहीं है। यह इसका इंजन बन रहा है।

66 करोड़ रुपए का सामूहिक राजस्व उत्पन्न

कैबिनेट मंत्री ने उद्यमिता मानसिकता कोर्स (ई.एम.सी.) की सफलता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सितंबर 2025 से, 1 लाख से अधिक छात्रों ने वास्तविक व्यवसाय बनाए हैं, जिससे 66 करोड़ रुपए का सामूहिक राजस्व उत्पन्न हुआ है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय पंजाब को ई.एम.सी. शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने, छात्रों को व्यावहारिक उद्यमिता अनुभव देने को दिया।

उच्च शिक्षा में उद्यमिता अनिवार्य विषय

उद्यमिता को राज्य का भविष्य बताते हुए, हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि 2025-26 से उच्च शिक्षा में उद्यमिता एक अनिवार्य विषय है, जिसकी शुरुआत बी.बी.ए., बी.कॉम, बी.टेक और बी.वोक कोर्सों से होगी। राज्य ‘हुनर शिक्षा स्कूल’ और बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम की सफलता को उजागर करते हुए, व्यवसाय, लीडरशिप और समस्या समाधान जैसे व्यावहारिक कौशलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

यही भविष्य है जो हम बना रहे हैं

शिक्षा मंत्री ने मेडिकल शिक्षा की समानताओं को उजागर करते हुए, एक “फ्लिप्ड क्लासरूम” मॉडल की कल्पना की। उन्होंने कहा “दो घंटे थ्योरी, बाकी समय अस्पताल में वास्तविक जीवन की इमरजेंसी का सामना करना- यही टेम्पलेट है,” उन्होंने जोर देकर कहा कि इंजीनियरिंग और अन्य धाराओं के छात्रों को कैंपस में दो सप्ताह बिताने और बाकी उद्योग में, सीखते हुए कमाई करने की वकालत करते हुए कहा “यही भविष्य है जो हम बना रहे हैं।

पंजाब शिक्षा केंद्र के रूप में उभर रहा

निवेशकों को सबसे अच्छा निवेश करने का आह्वान करते हुए, कैबिनेट मंत्री बैंस ने राष्ट्रीय रैंकिंग में पंजाब की तेजी से बढ़ोतरी का प्रदर्शन किया, जिससे पराख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में राज्य के शीर्ष स्थान को उजागर किया गया। पंजाब एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य विदेशी छात्रों की बड़ी संख्या में दूसरे स्थान पर भी है और आईआईटी रोपड़, आईआईएसईआर, एमिटी, आईआईएम अमृतसर और एम्स बठिंडा जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों का गौरव करता है।

प्रासंगिकता और उद्योग की तैयारी

उन्होंने बेमानी तकनीक के उपयोग के खिलाफ भी चेतावनी दी, सवाल किया कि क्या दिमाग बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, हमें तकनीक के साथ सीखना चाहिए, इससे अपंग नहीं होना चाहिए। प्रशासकीय सचिव स्कूल और उच्च शिक्षा सोनाली गिरी ने जोर देकर कहा कि पंजाब शिक्षा को सिर्फ पहुंच से आगे महत्व देता है, प्रासंगिकता और उद्योग की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि ‘हुनर शिक्षा स्कूल’ और ‘पंजाब स्टार्टअप ऐप’ जैसी पहलों को उजागर किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षा और उद्योग को जोड़ने वाला एक सहयोगी इकोसिस्टम बनाना है।

पंजाब में प्रतिभा और नवाचार का केंद्र

राज्य एक सहज इकोसिस्टम बना रहा है जहां प्रतिभा को एक संस्कृति को उत्साहित करने के लिए अवसर मिलते हैं जहां छात्र फल-फूल सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में 40 यूनिवर्सिटी, 1,000 से अधिक कॉलेज और उच्च शिक्षा में 7 लाख छात्र हैं, जो इसे प्रतिभा और नवाचार का केंद्र बनाते हैं।

छात्रों को नौकरी पर प्रशिक्षण और नौकरियां

‘हुनर पोर्टल’ के पहले चरण की शुरुआत, छात्रों को नौकरी पर प्रशिक्षण और नौकरियों के लिए उद्योग से जोड़ना, एक बड़ा मील का पत्थर है। तकनीकी शिक्षा के निदेशक मोनीष कुमार ने कहा कि यह पोर्टल खाई को पूरा करता है, खासकर आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए।

पंजाब के साहसिक कदम की प्रशंसा

टैटर कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड मास्टर्स यूनियन के संस्थापक और शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 के जज, प्रथम मित्तल, जिन्होंने ईएमसी डिजाइन किया, ने पंजाब के साहसिक कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार की पहल परिवर्तनकारी है। छात्र वास्तविक व्यवसाय बना रहे हैं, उत्पाद बेच रहे हैं और राजस्व उत्पन्न कर रहे हैं – यही भविष्य है।

लचीलापन और रचनात्मक समस्या-समाधान

चर्चा ने यह भी उजागर किया कि यह मानसिकता जल्द शुरू होती है। बेडफोर्ड यूके स्कूल मोहाली की संस्थापक प्रिंसिपल नाओमी एटकिंस ने नोट किया कि लचीलापन और रचनात्मक समस्या-समाधान जैसे कौशल खेल-आधारित प्रशिक्षण में शुरू होते हैं। पंजाब इस सोच को जल्द बोने का हकदार है।

समस्या-समाधान के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए

इसे प्लाक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. रुद्र प्रताप की सूझों द्वारा पूरक किया गया था, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूनिवर्सिटीज़ को अब छात्रों को जटिल समस्या-समाधान के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए, न कि पाठ-पुस्तकों की याददाश्त के लिए। प्लाक्षा का पाठ्यक्रम पंजाब द्वारा अपनाए जा रहे उद्यमी दृष्टिकोण का प्रमाण है।

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