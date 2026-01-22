Punjab

पंजाब में हाईवे सुरक्षा में क्रांति, Punjab Police और NHAI ने मिलाया हाथ

Karan Panchal22 January 2026 - 12:09 PM
2 minutes read
Punjab Highway Safety
पंजाब में हाईवे सुरक्षा में क्रांति, Punjab Police और NHAI ने मिलाया हाथ

Punjab Highway Safety : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दृष्टिकोण के अनुरूप, जो सड़कों को सुरक्षित और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए तकनीक का उपयोग करने का है, पंजाब पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बुधवार को हाईवे सुरक्षा और प्रवर्तन में सहयोग को मजबूत करने के लिए उच्च-स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की।

इस बैठक की अध्यक्षता विशेष पुलिस महानिदेशक (स्पेशल DGP) ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा पंजाब, ए.एस. राय और NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी चंडीगढ़, राकेश कुमार ने की। बैठक में मौजूदा और आगामी हाईवे कॉरिडोर, जिसमें नई खुली कुंराली-खरड़-मोहाली बाईपास भी शामिल है, पर उन्नत ट्रैफिक प्रबंधन प्रणालियों (ATMS) के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की गई।

डेटा के साथ प्रवर्तन प्रोटोकॉल पर चर्चा

स्पेशल DGP ए.एस. राय ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि दोनों एजेंसियों ने ATMS डेटा के साथ प्रवर्तन प्रोटोकॉल को एकीकृत करने पर चर्चा की, ताकि वास्तविक समय में निगरानी, स्वचालित उल्लंघन पहचान और समन्वित घटना प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

दृश्यता और सार्वजनिक सहायता को बढ़ाया

एजेंसियों ने प्रमुख टोल प्लाज़ा और रणनीतिक गैर-टोल स्थानों पर ट्रैफिक सहायता पोस्ट को अपग्रेड करने पर भी सहमति व्यक्त की, ताकि सड़क किनारे की दृश्यता और सार्वजनिक सहायता को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, SSF इकाइयों और NHAI टीमों के बीच एक सहज संचालन लिंक स्थापित करने पर विचार किया गया, जिससे प्रमुख कॉरिडोरों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

1033 और 112 को एकीकृत करने की समीक्षा

बैठक के दौरान, आपातकालीन हेल्पलाइन 1033 और 112 को एकीकृत करने की समीक्षा की गई, ताकि एम्बुलेंस सेवाओं, रिकवरी वैन और हाईवे पेट्रोल डिप्लॉयमेंट के लिए घटना उत्क्रमण को एकीकृत किया जा सके, जिससे संसाधनों की पुनरावृत्ति को कम किया जा सके।

नियमित रूप से ब्लैक स्पॉट की पहचान

चंडीगढ़ और राजपुरा के आसपास के जाम की समस्याओं की भी समीक्षा की गई, जिसके समाधान के लिए NHAI ने 2-3 महीनों के भीतर सुधार करने का वादा किया। नियमित रूप से ब्लैक स्पॉट की पहचान और मूल्यांकन किया जाएगा, जो पंजाब पुलिस के अनुसंधान प्रकोष्ठ PRSTRC द्वारा डेटा एनालिटिक्स से समर्थित होगा।

स्पेशल DGP ए.एस. राय ने NHAI को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया, कहा, “हम एक साथ काम करेंगे ताकि राज्य के यात्रियों को सर्वोत्तम सुरक्षा और सुरक्षा सेवाएं प्रदान की जा सकें।

पंजाब देश में एक अग्रणी राज्य

NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी राकेश कुमार ने संयुक्त प्रयासों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, “इंजीनियरिंग तब अधिक प्रभावी होती है जब इसे सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के प्रवर्तन द्वारा समर्थित किया जाता है। पंजाब देश में एक अग्रणी राज्य है, और हम इसे और बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं ताकि प्रत्येक कीमती जीवन को बचाया जा सके।

बैठक में पंजाब सरकार के ट्रैफिक सलाहकार डॉ. नवदीप असीजा, PIU चंडीगढ़ के परियोजना निदेशक आशीम बंसल और ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा DSP गणेश कुमार भी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- पंजाब में खेल का नया युग, 3100 मैदानों का निर्माण और पारदर्शिता के लिए फ्लाइंग स्क्वाड

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal22 January 2026 - 12:09 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of एस.सी. कमीशन ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी संगरूर को किया तलब, जानें मामला

एस.सी. कमीशन ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी संगरूर को किया तलब, जानें मामला

22 January 2026 - 12:02 PM
Photo of सरहद पार से अवैध हथियारों के मॉड्यूल से जुड़े दो व्यक्ति गिरफ्तार, छह आधुनिक हथियार बरामद

सरहद पार से अवैध हथियारों के मॉड्यूल से जुड़े दो व्यक्ति गिरफ्तार, छह आधुनिक हथियार बरामद

22 January 2026 - 11:39 AM
Photo of पंजाब में खेल का नया युग, 3100 मैदानों का निर्माण और पारदर्शिता के लिए फ्लाइंग स्क्वाड

पंजाब में खेल का नया युग, 3100 मैदानों का निर्माण और पारदर्शिता के लिए फ्लाइंग स्क्वाड

22 January 2026 - 11:35 AM
Photo of लाल चंद कटारूचक ने लीगल मेट्रोलॉजी विंग के शानदार प्रदर्शन को सराहा, 1.40 करोड़ रुपए की कमाई

लाल चंद कटारूचक ने लीगल मेट्रोलॉजी विंग के शानदार प्रदर्शन को सराहा, 1.40 करोड़ रुपए की कमाई

22 January 2026 - 11:14 AM
Photo of Satkar Ghar : सीएम भगवंत मान सरकार का बुज़ुर्गों के लिए बड़ा तोहफा, ‘सत्कार घर’ का उद्घाटन

Satkar Ghar : सीएम भगवंत मान सरकार का बुज़ुर्गों के लिए बड़ा तोहफा, ‘सत्कार घर’ का उद्घाटन

22 January 2026 - 10:56 AM
Photo of ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’: 326वें दिन पंजाब पुलिस ने 152 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशियां विरुद्ध’: 326वें दिन पंजाब पुलिस ने 152 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

22 January 2026 - 9:49 AM
Photo of 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हवलदार को विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा

10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हवलदार को विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा

22 January 2026 - 9:31 AM
Photo of Jalandhar News : जालंधर के पेट्रोल पंप पर महिला की गुंडागर्दी, रिश्तेदारों को बुलाकर कर्मचारी को पिटवाया

Jalandhar News : जालंधर के पेट्रोल पंप पर महिला की गुंडागर्दी, रिश्तेदारों को बुलाकर कर्मचारी को पिटवाया

21 January 2026 - 1:56 PM
Photo of सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा चौथा वार्षिक धार्मिक समागम, रसमयी कीर्तन से गूंजा गुरुद्वारा

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा चौथा वार्षिक धार्मिक समागम, रसमयी कीर्तन से गूंजा गुरुद्वारा

21 January 2026 - 12:42 PM
Photo of Punjab Police : गैंगस्टरों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई, ऑपरेशन प्रहार पर हरजोत बैंस ने दिया सख्त संदेश

Punjab Police : गैंगस्टरों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई, ऑपरेशन प्रहार पर हरजोत बैंस ने दिया सख्त संदेश

21 January 2026 - 12:38 PM
Back to top button