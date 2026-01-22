पंजाब में हाईवे सुरक्षा में क्रांति, Punjab Police और NHAI ने मिलाया हाथ

Punjab Highway Safety : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दृष्टिकोण के अनुरूप, जो सड़कों को सुरक्षित और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए तकनीक का उपयोग करने का है, पंजाब पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बुधवार को हाईवे सुरक्षा और प्रवर्तन में सहयोग को मजबूत करने के लिए उच्च-स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की।

इस बैठक की अध्यक्षता विशेष पुलिस महानिदेशक (स्पेशल DGP) ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा पंजाब, ए.एस. राय और NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी चंडीगढ़, राकेश कुमार ने की। बैठक में मौजूदा और आगामी हाईवे कॉरिडोर, जिसमें नई खुली कुंराली-खरड़-मोहाली बाईपास भी शामिल है, पर उन्नत ट्रैफिक प्रबंधन प्रणालियों (ATMS) के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की गई।

डेटा के साथ प्रवर्तन प्रोटोकॉल पर चर्चा

स्पेशल DGP ए.एस. राय ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि दोनों एजेंसियों ने ATMS डेटा के साथ प्रवर्तन प्रोटोकॉल को एकीकृत करने पर चर्चा की, ताकि वास्तविक समय में निगरानी, स्वचालित उल्लंघन पहचान और समन्वित घटना प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

दृश्यता और सार्वजनिक सहायता को बढ़ाया

एजेंसियों ने प्रमुख टोल प्लाज़ा और रणनीतिक गैर-टोल स्थानों पर ट्रैफिक सहायता पोस्ट को अपग्रेड करने पर भी सहमति व्यक्त की, ताकि सड़क किनारे की दृश्यता और सार्वजनिक सहायता को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, SSF इकाइयों और NHAI टीमों के बीच एक सहज संचालन लिंक स्थापित करने पर विचार किया गया, जिससे प्रमुख कॉरिडोरों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

1033 और 112 को एकीकृत करने की समीक्षा

बैठक के दौरान, आपातकालीन हेल्पलाइन 1033 और 112 को एकीकृत करने की समीक्षा की गई, ताकि एम्बुलेंस सेवाओं, रिकवरी वैन और हाईवे पेट्रोल डिप्लॉयमेंट के लिए घटना उत्क्रमण को एकीकृत किया जा सके, जिससे संसाधनों की पुनरावृत्ति को कम किया जा सके।

नियमित रूप से ब्लैक स्पॉट की पहचान

चंडीगढ़ और राजपुरा के आसपास के जाम की समस्याओं की भी समीक्षा की गई, जिसके समाधान के लिए NHAI ने 2-3 महीनों के भीतर सुधार करने का वादा किया। नियमित रूप से ब्लैक स्पॉट की पहचान और मूल्यांकन किया जाएगा, जो पंजाब पुलिस के अनुसंधान प्रकोष्ठ PRSTRC द्वारा डेटा एनालिटिक्स से समर्थित होगा।

स्पेशल DGP ए.एस. राय ने NHAI को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया, कहा, “हम एक साथ काम करेंगे ताकि राज्य के यात्रियों को सर्वोत्तम सुरक्षा और सुरक्षा सेवाएं प्रदान की जा सकें।

पंजाब देश में एक अग्रणी राज्य

NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी राकेश कुमार ने संयुक्त प्रयासों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, “इंजीनियरिंग तब अधिक प्रभावी होती है जब इसे सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के प्रवर्तन द्वारा समर्थित किया जाता है। पंजाब देश में एक अग्रणी राज्य है, और हम इसे और बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं ताकि प्रत्येक कीमती जीवन को बचाया जा सके।

बैठक में पंजाब सरकार के ट्रैफिक सलाहकार डॉ. नवदीप असीजा, PIU चंडीगढ़ के परियोजना निदेशक आशीम बंसल और ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा DSP गणेश कुमार भी उपस्थित थे।

