Punjab Healthcare System : सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भगवंत मान सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए 672 स्टाफ नर्सों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। भर्ती से संबंधित यह विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है, जिसमें योग्य उम्मीदवारों को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 13 मार्च 2026 से 02 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब के अधीन अपनी आवेदन यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

275 पदों के लिए नियुक्ति आदेश

यह भर्ती पहले स्वीकृत 406 स्टाफ नर्स पदों से अलग है, जिनमें से 275 पदों के लिए नियुक्ति आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। नियुक्त की गई इन नर्सों को पंजाब भर के विभिन्न सब-डिविजनल अस्पतालों और जिला अस्पतालों में तैनात किया गया है।

282 नर्सों को सौंपे थे नियुक्ति पत्र

इस वर्ष जनवरी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भर्ती की गई नई 282 नर्सों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में सुशासन और समय पर भर्ती पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर पर नर्सिंग

ध्यान देने योग्य है कि 672 नर्सों की यह भर्ती विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर पर नर्सिंग कार्यबल को और मजबूत करेगी। इस कदम से मरीजों की देखभाल में सुधार होगा और सरकारी अस्पतालों में काम के बोझ को कम करने में सहायता मिलेगी।

पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती

स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल को मजबूत करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि भगवंत मान सरकार पूरे राज्य में स्वास्थ्य ढांचे और कार्यबल को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पहले ही डॉक्टरों, विशेषज्ञों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा चुकी है।

प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती

उन्होंने आगे कहा कि अपने स्वास्थ्य कार्यबल को और मजबूत करने तथा मरीजों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अब 672 अतिरिक्त स्टाफ नर्सों की भर्ती की जा रही है। यह कदम प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ पंजाब के लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाला इलाज सुनिश्चित करेगा।

1500 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य स्टाफ और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का लगातार विस्तार किया है। हाल के वर्षों में 1500 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिनमें 600 से अधिक विशेषज्ञ और 948 सामान्य चिकित्सक शामिल हैं। ये नियुक्तियां वर्तमान में सेवा दे रहे कुल डॉक्टरों का लगभग 35 प्रतिशत हैं और इन्होंने पंजाब भर में चिकित्सा सेवाओं को काफी मजबूत किया है।

गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं

पंजाब सरकार ने आम आदमी क्लीनिकों के नेटवर्क का विस्तार करने के साथ-साथ माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हर निवासी तक पहुंचाई जा सकें। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से मुफ्त दवाइयों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई गई है, जिससे मरीजों की देखभाल और उपचार के परिणामों को और बेहतर बनाया जा सका है।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध

पंजाब भर के परिवारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज देकर वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है, जिससे नागरिकों को बिना किसी आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

स्वास्थ्य सेवाओं को महत्वपूर्ण मजबूती

स्टाफ नर्सों में 672 और नर्सों की वृद्धि से पंजाब भर में स्वास्थ्य सेवाओं को महत्वपूर्ण मजबूती मिलेगी। यह भर्ती प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने, सरकारी अस्पतालों में बढ़ते ओपीडी और आईपीडी भार को संभालने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने तथा राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी।

यह पहल तृतीय स्तर के अस्पतालों पर रेफरल के बोझ को कम करने और समुदाय स्तर पर बेहतर निरंतर नदेखभाल तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी।

स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता

यह भर्ती अभियान पंजाब सरकार की एक मजबूत, सुलभ और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नर्सिंग कैडर का विस्तार और विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूत करके पंजाब सरकार राज्य के लोगों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सुधार सुनिश्चित कर रही है।

