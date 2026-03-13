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LPG गैस संकट को लेकर पंजाब सरकार अलर्ट, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई- सीएम मान

Karan Panchal13 March 2026 - 4:33 PM
2 minutes read
LPG Gas Crisis
LPG गैस संकट को लेकर पंजाब सरकार अलर्ट, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई- सीएम मान

LPG Gas Crisis : खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध से जुड़ी चिंताओं और एलपीजी सिलेंडरों की संभावित कमी के बारे में फैल रही अफवाहों के मद्देनज़र पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि पंजाब सरकार पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच के संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

जनता में अनावश्यक चिंता और तनाव

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी हालत में तनाव पैदा करने, जमाखोरी करने या उपभोक्ताओं के शोषण की अनुमति नहीं देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के कारण देशभर में एलपीजी की संभावित कमी के बारे में अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, जिससे जनता में अनावश्यक चिंता और तनाव पैदा हो रहा है।

असुविधा का सामना न करना पड़े

“खाड़ी देशों में युद्ध के कारण एलपीजी सिलेंडरों की कमी की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पंजाब सरकार पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न आए और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

आपूर्ति में हेरफेर की कोशिश पड़ेगी महंगी

स्थिति का फायदा उठाने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में हेरफेर करने या कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी

यदि कोई भी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करके या कमी की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी या निर्धारित कीमत से अधिक पैसे वसूलने को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को बाजार पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्र सरकार के समक्ष उठाया मुद्दा

मुख्यमंत्री ने कहा, यदि कोई भी एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी करने या निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने में शामिल पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के संबंध में यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है, ताकि आने वाले दिनों में आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार नागरिकों के हितों की रक्षा करने और आवश्यक वस्तुओं को जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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Karan Panchal13 March 2026 - 4:33 PM
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