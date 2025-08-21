Punjab Government : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मंडी मजदूरों की भलाई के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष हरचंद सिंह बरसात की अध्यक्षता में हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में मजदूरी दरों में 10% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई.

मंडी मजदूरी दरों में कितना हुआ इजाफा

मंडी मजदूरी दर को रुपए 17.50 से बढ़ाकर 19.26 प्रति 37.5 किलो धान बैग कर दिया गया है. यानी प्रति बैग 1.76 रुपए का इजाफा हुआ है. यह कदम मजदूर यूनियनों की मांगों के जवाब में लिया गया है और मजदूरों और उनके परिवारों के लिए राहत प्रदान करेगा.

सरकार की मजदूर कल्याण नीति

हरचंद सिंह बरसात ने बताया कि इस बढ़ोतरी का उद्देश्य मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और कृषि आपूर्ति श्रृंखला में लगे श्रमिकों को उचित लाभ देना है. यह पंजाब सरकार की मजदूर कल्याण नीति और उनके प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

मंडी बोर्ड की आय बढ़ाने की योजनाएं

बैठक में पंजाब मंडी बोर्ड की आय बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा हुई. इसके अंतर्गत खाली प्लॉट्स की ई-नीलामी, विभिन्न मंडियों में एटीएम और यूनिपोल्स की स्थापना और विकास कार्य शामिल हैं.

किसानों और आम जनता के लिए सुविधाएं

हरचंद सिंह बरसात ने कहा कि मंडी बोर्ड किसानों, मजदूरों और आम जनता के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगातार प्रयास कर रहा है. खरीफ खरीद सीजन के दौरान सभी के लिए मजबूत व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारी

बैठक में सचिव पंजाब मंडी बोर्ड रामवीर, पंजाब किसान आयोग के अध्यक्ष सुखपाल सिंह, कृषि विभाग की विशेष सचिव बलदीप कौर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

मजदूरों के लिए राहत और भविष्य में लाभ

इस बढ़ोतरी से मंडी मजदूरों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और उन्हें अपनी मेहनत का उचित लाभ मिलेगा. पंजाब सरकार की यह पहल किसानों और मजदूरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी.

