पंजाब मान सरकार इन एक्शन मोड, PCS अधिकारी को किया सस्पेंड

Punjab News : पंजाब में भगवंत मान सरकार एक्शन मोड में है। रूपनगर में पंजाब सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए PCS अधिकारी व RTO गुरविंदर सिंह जौहल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार

सस्पेंशन अवधि के दौरान अधिकारी को पंजाब सिविल सेवा नियमावली, सिलसिला-1, भाग-1 के नियम 7.2 के तहत सस्पेंड भत्ता दिया जाएगा। सस्पेंशन अवधि में अधिकारी का मुख्यालय चंडीगढ़ निर्धारित किया गया है। अधिकारी को बिना संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माना जाएगा।

ये वजह आई सामने

मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर गुरविंदर सिंह जौहल पर आरोप है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी समागम के दौरान आयोजित लाइट एंड साउंड शो के लिए गांवों में बसें उपलब्ध करवाने में लापरवाही बरती गई, जिस कारण से उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर निलंबन का कारण स्पष्ट नहीं किया है।

