School Holidays : पंजाब में 5 दिन स्कूल की छुट्टियां, ये वजह आई सामने

School Holidays : पंजाब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों को पांच दिन का अवकाश दिया गया है। शहीदी शताब्दी समारोह के चलते ब्लॉक श्री आनंदपुर साहिब के सभी स्कूलों में 22 से 26 नवंबर तक छुट्टी रहेगी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इस पावन पवित्र मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और श्रद्धालुओं का आना जारी है।

20 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में ऐतिहासिक लाइट एंड शो का आयोजन किया गया था। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने X पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा – “आज श्री आनंदपुर साहिब में हुए ऐतिहासिक लाइट एंड शो में आए हज़ारों लोगों से मिले अपार प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक बड़ा उत्साह

गुरु साहिब की बेमिसाल शहादत को समर्पित इस कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। स्टेडियम के चारों ओर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ, गुरु साहिब हम पर कृपा करें।

ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। 🙏



ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ… pic.twitter.com/qW9vWSPm5Y — Harjot Singh Bains (@harjotbains) November 20, 2025

ट्रैफिक व्यवस्था ना हो बाधित

वहीं ट्रैफिक समेत सुरक्षा व्यवस्था पर भी खासा ध्यान दिया है। 22 से 26 नवंबर तक ब्लॉक श्री आनंदपुर साहिब के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में क्लास नहीं लगेंगी। यह फैसला सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ की सुरक्षा और समारोह के सुचारू मैनेजमेंट को पक्का करने के लिए है।

