राष्ट्रीय

फातिमा बोश बनी मिस यूनिवर्स-2025, 25 की उम्र में रचा इतिहास

Karan Panchal21 November 2025 - 10:59 AM
1 minute read
Miss Universe 2025
फातिमा बोश बनी मिस यूनिवर्स-2025, 25 की उम्र में रचा इतिहास

Miss Universe 2025 : मेक्सिको की फातिमा बोश ने मिस यूनिवर्स 2025 का ताज अपने नाम कर लिया है। 25 की उम्र में उन्होंने मिस यूनिवर्स बनकर इतिहास रचा। जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ, पूरा एरीना तालियों की गूंज से गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू आ गए और चारों ओर फातिमा-फातिमा सुनाई दिया।

महिलों के लिए उठाई आवाज

फातिमा से जब क्वेश्चन किए गए तो उन्होंने कहा कि आज भी महिलाएं अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिटी और सम्मान जैसी कई समस्याओं से जूझ रही हैं। लेकिन आज की पीढ़ी पहले की तरह चुप नहीं बैठती, अब महिलाएं अपनी बात खुलकर रखती हैं। वे लीडरशिप के लिए आगे बढ़ती है।

जानिए कौन हैं फातिमा बोश

फातिमा बोश मेक्सिको के तबास्को के विलाहर्मोसा की रहने वाली हैं। फातिमा बोश का जन्म 19 मई 2000 को मैक्सिको के तेपा में हुआ। उन्होंने तबास्को से ही पढ़ाई की, इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिडैड इबेरोमेरिकाना ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। फातिमा 25 साल की हैं, उनकी लंबाई 5 फिट 9 इंच है।

View this post on Instagram

A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

फैंस ने लुटाया प्यार

सोशल मीडिया पर फैंस फातिमा को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उन्हें मिस यूनिवर्स 2025 के खिताब की हकदार बताया। सोशल मीडिया पर फातिमा को बधाई देने का सिलसिला जारी है।

इस बार के टॉप 5 फाइनलिस्ट

साल 2025 के मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन में चौथी रनरअप कोत दिव्वार की मॉडल रहीं। तीसरे नंबर पर फिलिपिन्स की मॉडल अतीशा मनालो रहीं जबकी सेकंड रनर अप वेनेजुएला की मॉडल स्टीफिन अबासली रहीं। वहीं फर्स्ट रनरअप कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे थाइलैंड की मॉडल प्रवीणर सिंह रहीं। फाइनली मैक्सिको की मॉडल फातिमा बोश ने ये खिताब अपने नाम किया और दुनियाभर में अपने देश का गौरव बढ़ाया।

ये भी पढ़ें- बिहार चुनाव में गड़बड़ी के आरोप, आरजेडी ने पोस्टल बैलेट और ईवीएम पर उठाए सवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal21 November 2025 - 10:59 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of PM मोदी रवाना, जोहांसबर्ग में G20 और IBSA समिट में देंगे वसुधैव कुटुंबकम का संदेश

PM मोदी रवाना, जोहांसबर्ग में G20 और IBSA समिट में देंगे वसुधैव कुटुंबकम का संदेश

21 November 2025 - 10:42 AM
Photo of भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूती, जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल डील को मिली मंजूरी

भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूती, जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल डील को मिली मंजूरी

20 November 2025 - 6:28 PM
Photo of उदयपुर की ग्रैंड वेडिंग में शामिल होंगे ट्रंप के बेटे, 40 देशों के खास मेहमानों का भारत में आगमन

उदयपुर की ग्रैंड वेडिंग में शामिल होंगे ट्रंप के बेटे, 40 देशों के खास मेहमानों का भारत में आगमन

20 November 2025 - 4:05 PM
Photo of India Pak War: AI से राफेल गिराने की फर्जी तस्वीरें, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत-पाक संघर्ष रहा केंद्र

India Pak War: AI से राफेल गिराने की फर्जी तस्वीरें, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत-पाक संघर्ष रहा केंद्र

19 November 2025 - 6:10 PM
Photo of PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री ने PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की, किसान भाई अकाउंट चेक करें

PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री ने PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की, किसान भाई अकाउंट चेक करें

19 November 2025 - 4:11 PM
Photo of देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके जन्म जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके जन्म जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

19 November 2025 - 4:01 PM
Photo of हमूद अहमद सिद्दीकी हैदराबाद से गिरफ्तार, जावेद सिद्दीकी को जांच के लिए समन

हमूद अहमद सिद्दीकी हैदराबाद से गिरफ्तार, जावेद सिद्दीकी को जांच के लिए समन

19 November 2025 - 3:02 PM
Photo of राहुल गांधी पर 272 वरिष्ठ नागरिकों का खुला पत्र, चुनाव आयोग पर उठाए सवालों को बताया खतरा

राहुल गांधी पर 272 वरिष्ठ नागरिकों का खुला पत्र, चुनाव आयोग पर उठाए सवालों को बताया खतरा

19 November 2025 - 2:03 PM
Photo of “डिजिटल इंडिया” मिशन की ओर एक और कदम, नया आधार कार्ड सिर्फ फोटो और QR कोड के साथ होगा जारी

“डिजिटल इंडिया” मिशन की ओर एक और कदम, नया आधार कार्ड सिर्फ फोटो और QR कोड के साथ होगा जारी

19 November 2025 - 1:40 PM
Photo of दिल्ली कार ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर अबू उकासा के सीधे नियंत्रण में रेडिकलाइज, जैश-ए-मोहम्मद का ऑपरेशन तुर्की से संचालित

दिल्ली कार ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर अबू उकासा के सीधे नियंत्रण में रेडिकलाइज, जैश-ए-मोहम्मद का ऑपरेशन तुर्की से संचालित

18 November 2025 - 2:46 PM
Back to top button